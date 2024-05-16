Сколько компаний открыли иностранцы в Украине во время войны

Работники в офисе. Фото: Contábil RIO

Более 2,6 тысячи компаний были открыты иностранцами в Украине после начала полномасштабной войны. Деньги в страну во время войны инвестировали граждане из 100 стран мира.

Об этом говорится в данных Опендатабот.

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Среди всех иностранных инвесторов, открывших бизнес в Украине после начала полномасштабной войны, чаще всего это делали граждане Турции. Они стали владельцами 354 украинских компаний, что составляет 13% от общего количества новых бизнесов с иностранными владельцами бенефициара.

Граждане Узбекистана владеют 274 новыми украинскими компаниями и занимают второе место в рейтинге. Это составляет 10% от общего количества. На третьем месте граждане Польши — они владельцы 193 бизнесов или 7% от общего количества компаний с иностранными владельцами, открытых после 2022 года.

Также в топ вошли граждане США, Казахстана, Германии, Азербайджана и Израиля. Важно отметить, что на одну компанию может приходиться более одного владельца.

Бизнесмены каких стран чаще основывают компании в Украине. Источник: Опендатабот

Крупнейшие компании, открытые иностранцами в Украине

Среди бизнесов, открытых иностранцами после начала полномасштабной войны, самым крупным стало ООО "ТЕНС1МА" с уставным капиталом в 1,28 млрд грн, принадлежащее гражданину Армении.

На втором месте расположилось АО "Закрытый недиверсифицированный венчурный корпоративный инвестиционный фонд "Югэн" с уставным капиталом в 700 млн грн, которым владеет гражданин США. Третью позицию в рейтинге заняла компания ООО "ЛФС" с уставным капиталом в 300 млн грн, владельцем которой является гражданин Польша.

ТОП-10 компаний, имеющих иностранных владельцев. Источник: Опендатабот

Что еще стоит знать

Напомним, государство по программе "єРобота" инвестировало в поддержку малого и среднего бизнеса 8 млрд гривен. Украинцы могут в дальнейшем подавать заявки на гранты.

Мы также писали, что Европейский инвестиционный банк предоставит до 30 миллионов евро в поддержку малого и среднего бизнеса Украины. Соответствующее решение было принято в пятницу, 10 мая.