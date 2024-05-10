Український бізнес отримає фінансову допомогу від Європейського інвестиційного банку

Європейський інвестиційний банк. Фото: Reuters

Європейський інвестиційний банк надасть до 30 мільйонів євро на підтримку малого та середнього бізнесу України. Відповідне рішення ухвалили у п'ятницю, 10 травня.

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у Telegram.

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За його словами, завдяки цьому рішенню цю до допомоги зможуть залучити два українських банка. Потім кошти спрямують на підтримку малого та середнього бізнесу шляхом покращення умов пільгового кредитування.

"Цінуємо підтримку європейських партнерів у всіх сферах. Бюджетна підтримка ЄС від початку цього року склала вже 6,5 млрд доларів", — додав український прем'єр.

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Що ще варто знати

Нагадаємо, українські виробники дронів, незалежно від місця розташування, можуть отримати державний грант. Він може становити до 8 млн гривень, але не перевищуватиме 80% від загальної вартості проєкту.

Ми також писали, що українці у 2024 році можуть отримати від 50 тис. до 500 тис. гривень на бізнес за програмою "Власна справа". Кошти можна використати на відкриття та розкручення наявного бізнесу.