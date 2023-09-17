Блінкен обговорив з Гутеррешем продовження зернової угоди

Ентоні Блінкен іАнтоніу Гутерреш. Фото: china.usembassy-china.org.cn

Держсекретар США Ентоні Блінкен і генсек ООН Антоніу Гутерреш обговорили можливість продовження Чорноморської зернової ініціативи напередодні засідання Організації Об'єднаних Націй. Наразі діє альтернативний гуманітарний коридор з портів Великої Одеси, проте партнери схильні до повернення угоди задля збільшення кількості експорту.

Про це Новини.LIVE дізналися з представництва Державного департаменту Сполучених Штатів Америки.

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"Держсекретар Блінкен і Генеральний секретар Гуттереш погодилися щодо важливості Чорноморської зернової ініціативи для глобальної продовольчої безпеки, а також щодо негативного впливу на імпортерів харчових продуктів в разі її зупинення, особливо в країнах, що розвиваються", — зауважили в американському дипломатичному відомстві.

За інформацією відомства, поновлення зернової угоди стане одним з ключових питань 78-ї сесії Генасамблеї ООН, у якій візьме участь президент України Володимир Зеленський. Після того у четвер 21 вересня Зеленського у Білому домі прийматиме президент США Джо Байден.

Ембарго на українське зерно

15 вересня Європейська Комісія мала визначитися із подальшою долею мораторію на експорт української агропродукції до країн Європейського Союзу.

Нагадаємо, Румунія планує подвоїти щомісячну транзитну потужність для експорту українського зерна через порт у Констанці до чотирьох мільйонів тонн. Втілити у життя такий потужний задум країна-член НАТО планує вже у наступному місяці.