Блинкен обсудил с Гутеррешем продление зернового соглашения

Энтони Блинкен и Антонио Гутерреш. Фото: china.usembassy-china.org.cn

Госсекретарь США Энтони Блинкен и генсек ООН Антониу Гутерреш обсудили возможность продления Черноморской зерновой инициативы накануне заседания Организации Объединенных Наций. В настоящее время действует альтернативный гуманитарный коридор из портов Большой Одессы, однако партнеры склонны к возвращению соглашения для увеличения количества экспорта.

Об этом Новини.LIVE узнали из представительства Государственного департамента Соединенных Штатов Америки.

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"Госсекретарь Блинкен и Генеральный секретарь Гуттереш согласились на важность Черноморской зерновой инициативы для глобальной продовольственной безопасности, а также на негативное влияние на импортеров пищевых продуктов в случае ее остановки, особенно в развивающихся странах", — отметили в американском дипломатическом ведомстве.

По информации ведомства, возобновление зернового соглашения станет одним из ключевых вопросов 78 сессии Генассамблеи ООН, в которой примет участие президент Украины Владимир Зеленский. После этого в четверг, 21 сентября, Зеленского в Белом доме будет принимать президент США Джо Байден.

Эмбарго на украинское зерно

15 сентября Европейская комиссия должна была определиться с дальнейшей судьбой моратория на экспорт украинской агропродукции в страны Европейского Союза.

Напомним, Румыния планирует удвоить ежемесячную транзитную мощность для экспорта украинского зерна через порт в Констанце до четырех миллионов тонн. Претворить в жизнь такой мощный замысел страна-член НАТО планирует уже в следующем месяце.