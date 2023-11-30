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Блокування кордону зі Словаччиною збільшить навантаження на інші країни, — експертка

30 листопада 2023 16:31
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Ілля Рябінін
редактор
Блокування кордону зі Словаччиною збільшить навантаження на інші країни, — експертка
Страйк на КПП Вишнє-Нємецьке поблизу кордону зі Словаччиною. Ілюстративне фото: соцмережі
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Блокування словацького кордону може завдати серйозного удару по українській економіці. Через це товари можуть значно здорожчати.

Про це в коментарі Новини.LIVE повідомила старша наукова співробітниця Інституту економічних досліджень та політичних консультацій Ірина Коссе.

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"Словацький перехід виконував важливу функцію. Ті товари, які не могли проїхати через польський кордон, вони їхали на словацький кордон", — пояснює вона.

Експертка каже: у випадку закриття словацького кордону, існують ризики збільшення навантаження на угорські та на румунські прикордонні пункти пропуску.

"Тобто, вантажівкам доведеться об'їжджати ще більше і вартість перевезення ще більше зросте. Це суттєво, це серйозно, і це погано для нашої економіки", — зазначає Коссе.

Відзначимо, що пункт пропуску Вишнє Нємецьке — Ужгород стане вже п'ятим на кордоні України та ЄС, де блокують рух вантажних фур.

Нагадаємо, що раніше словацькі далекобійники заблокували рух вантажівок через КПП "Вишнє-Нємецке". Водночас держсекретарка Міністерства транспорту Словаччини, Деніса Жилакова, запевнила, що її країна не допустить блокади кордону з Україною. 

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