Блокування кордону зі Словаччиною збільшить навантаження на інші країни, — експертка
Блокування словацького кордону може завдати серйозного удару по українській економіці. Через це товари можуть значно здорожчати.
Про це в коментарі Новини.LIVE повідомила старша наукова співробітниця Інституту економічних досліджень та політичних консультацій Ірина Коссе.
Чим загрожує блокування кордону зі Словаччиною
"Словацький перехід виконував важливу функцію. Ті товари, які не могли проїхати через польський кордон, вони їхали на словацький кордон", — пояснює вона.
Експертка каже: у випадку закриття словацького кордону, існують ризики збільшення навантаження на угорські та на румунські прикордонні пункти пропуску.
"Тобто, вантажівкам доведеться об'їжджати ще більше і вартість перевезення ще більше зросте. Це суттєво, це серйозно, і це погано для нашої економіки", — зазначає Коссе.
Відзначимо, що пункт пропуску Вишнє Нємецьке — Ужгород стане вже п'ятим на кордоні України та ЄС, де блокують рух вантажних фур.
Нагадаємо, що раніше словацькі далекобійники заблокували рух вантажівок через КПП "Вишнє-Нємецке". Водночас держсекретарка Міністерства транспорту Словаччини, Деніса Жилакова, запевнила, що її країна не допустить блокади кордону з Україною.
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