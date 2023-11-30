Блокада границы со Словакией увеличит нагрузку на другие страны, — эксперт

Забастовка на КПП Вишне-Немецке близ границы со Словакией. Иллюстративное фото: соцсети

Блокада словацкой границы может нанести серьезный удар по украинской экономике. Поэтому товары могут значительно подорожать.

Об этом в комментарии Новини.LIVE сообщила старшая научная сотрудница Института экономических исследований и политических консультаций Ирина Коссе.

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"Словацкий переход выполнял важную функцию. Те товары, которые не могли проехать через польскую границу, они ехали на словацкую границу", — объясняет она.

Эксперт говорит: в случае закрытия словацкой границы, существуют риски увеличения нагрузки на венгерские и на румынские пограничные пункты пропуска.

"То есть грузовикам придется объезжать еще больше и стоимость перевозки еще больше вырастет. Это существенно, это серьезно, и это плохо для нашей экономики", — отмечает Коссе.

Отметим, что пункт пропуска «Вишне-Немецке — Ужгород» станет уже пятым на границе Украины и ЕС, где блокируют движение грузовых фур.

Напомним, что ранее словацкие дальнобойщики заблокировали движение грузовиков через КПП "Вишне-Немецке". В то же время госсекретарь Министерства транспорта Словакии Дениса Жилакова заверила, что ее страна не допустит блокады границы с Украиной.