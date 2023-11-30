Словаччина розширить заборону імпорту української агропродукції

Українська агропродукція Фото: EPA-EFE

Словацький уряд продовжив обмеження щодо ввезення агропродукції з України на невизначений термін. Крім того, список заборонених для імпорту товарів також був розширений.

Про це вказується в офіційному повідомленні уряду Словаччини.

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Заборона Словаччини на імпорт агропродукції з України

За даними видання Forbes, тимчасова заборона Словаччини, яка діяла до кінця 2023 року, охоплювала чотири види товарів: пшеницю, кукурудзу, ріпак та насіння соняшника.

Своєю чергою, місцеве видання Teraz вказує, що тепер до цього списку додані мед, ячмінь, пшеничне борошно, солод, соєві боби, цукор з цукрових буряків, висівки, шрот та інші тверді відходи, що виникають при вилученні рослинних жирів або олій.

Передісторія на заборону української агропродукції у Європі

Відомо, що 15 вересня Європейська комісія оголосила, що не продовжуватиме обмеження на ввезення сільськогосподарської продукції з України після цієї дати. Проте Польща, Словаччина та Угорщина вирішили запровадити власні обмеження на імпорт зерна з України. У Словаччині ці обмеження було встановлено до кінця поточного року.

Своєю чергою, Мінекономіки України подало скаргу до СОТ проти Польщі, Словаччини та Угорщини через цю заборону на ввезення агропродукції. Вже 19 вересня український уряд затвердив нову процедуру експорту деяких видів продукції до окремих держав ЄС.

Пізніше міністри сільського господарства Словаччини та України домовилися про створення системи ліцензування для торгівлі зерном, що має дозволити зняти заборону імпорту цих чотирьох українських товарів до Словаччини після введення цієї системи.

Нагадаємо, що під час війни держава надала матеріальну підтримку понад 3 тисячам українських фермерів. Найбільше коштів отримали аграрії трьох областей.

Тим часом міністр сільського господарства Румунії Флорін Барбу повідомив, що імпорт українського та молдавського зерна буде дозволено лише румунським фермерам. Для цього переробники повинні мати відповідну ліцензію, яку видає держава.