Ціни на бензин — які загрози для ринку пального несе ситуація на кордоні

Автозаправна станція. Фото: Enkorr

Експерти пояснили, чи вплине на вартість пального ситуація з блокуванням польськими перевізниками пунктів пропуску на кордоні. Також розповіли про обсяги бензину та дизпального, які надходять через польський напрямок.

Про це повідомив експерт Олександр Сіренко, пише видання ProГроші.

Читайте також:

Ситуація з пальним в Україні

За словами Сіренка, польські перевізники влаштували бойкот на трьох пунктах пропуску, тоді як доставка пального в Україну здійснюється не тільки через них.

Він зазначив, що один із чотирьох пунктів пропуску працює. Також існує п'ятий, через який проїжджає порожній транспорт у напрямку Польщі. Тобто польський напрямок заблоковано не повністю, а інформація про те, що це може спровокувати дефіцит пального, є нісенітницею, як і прогнози про те, що вартість бензину може через це серйозно зрости.

Спеціаліст зауважив, що з Польщі в Україну транспортували не надто значні об'єми бензину, дизелю та автогазу. Він запевняє, що українським водіям хвилюватися чере це неварто.

"Інформацію про дефіцит і подорожчання поширюють ті, кому це вигідно. Вони переслідують суто комерційні цілі й хочуть збільшити свій виторг", — пояснив експерт.

Таким чином, він переконаний, що на ринку пального жодним чином не позначиться акція польських перевізників. Навіть за умови більш повільного транспортування з боку Польщі, адже сировина доставляється не лише з цієї країни. Україна межує на заході з п'ятьма країнами, звідки також постачається бензин, дизель та газ.

"Ситуація на кордоні не вплине на цінову ситуацію, і точно не змінить обсяги поставок пального", — наголосив Олександр Сіренко.

Які зараз ціни на пальне

За даними порталу Авто.Ріа, пальне продовжує поволі дорожчати. Середня ціна бензину марки А-95 в країні становить 55,42 грн за літр, дизельного пального — 55,69 грн за літр, а скрапленого газу — 32,34 грн за літр.

Джерело: АвтоРіа

Найшвидше зараз дорожчає автомобільний газ, його вартість коливається на рівні близько 32 за літр у всіх регіонах.

Джерело: АвтоРіа

Нагадаємо, за прогнозом НБУ, в Україні у листопаді та грудні 2023 року вартість бензину, дизельного пального та автогазу почне зростати швидше, ніж було до цього. Однак у першому кварталі 2024-го ціни стабілізуються.

Також ми писали, що, за словами експертів, навіть без фактора втручання влади у ціноутворення, у разі зростання цін на нафту, вартість бензину може сягнути 70, а то й усі 80 грн за літр до кінця року.