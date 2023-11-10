Цены на бензин — какие угрозы для рынка горючего несет ситуация на границе

Автозаправочная станция. Фото: Enkorr

Эксперты объяснили, повлияет ли на стоимость горючего ситуация с блокированием польскими перевозчиками пунктов пропуска на границе. Также рассказали об объемах бензина и дизтоплива, поступающих через польское направление.

Об этом сообщил эксперт Александр Сиренко, пишет издание ProГроші.

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Ситуация с топливом в Украине

По словам Сиренко, польские перевозчики устроили бойкот на трех пунктах пропуска, в то время как доставка топлива в Украину осуществляется не только через них.

Он отметил, что один из четырех пунктов пропуска работает. Также существует пятый, по которому проезжает пустой транспорт в направлении Польши. То есть польское направление заблокировано не полностью, а информация о том, что это может спровоцировать дефицит топлива, является выдумкой, как и прогнозы о том, что стоимость бензина может из-за этого серьезно вырасти.

Специалист отметил, что из Польши в Украину транспортировали незначительные объемы бензина, дизеля и автогаза. Он уверяет, что украинским водителям волноваться в связи с этим не стоит.

"Информацию о дефиците и подорожании распространяют те, кому это выгодно. Они преследуют сугубо коммерческие цели и хотят увеличить свою выручку", — пояснил эксперт.

Таким образом, он убежден, что на рынке топлива никак не скажется акция польских перевозчиков. Даже при более медленной транспортировке со стороны Польши, ведь сырье доставляется не только из этой страны. Украина граничит на западе с пятью странами, откуда также поставляется бензин, дизель и газ.

"Ситуация на границе не повлияет на ценовую ситуацию и точно не изменит объемы поставок горючего", — подчеркнул Александр Сиренко.

Какие сейчас цены на топливо

По данным портала Авто.Риа, горючее продолжает медленно дорожать. Средняя цена бензина марки А-95 в стране составляет 55,42 грн за литр, дизельного топлива — 55,69 грн за литр, а сжиженного газа — 32,34 грн за литр.

Источник: АвтоРиа

Быстрее всего сейчас дорожает автомобильный газ, его стоимость колеблется на уровне около 32 за литр во всех регионах.

Источник: АвтоРиа

Напомним, по прогнозу НБУ, в Украине в ноябре и декабре 2023 года стоимость бензина, дизельного горючего и автогаза начнет расти быстрее, чем раньше. Однако в первом квартале 2024-го цены стабилизируются.

Также мы писали, что, по словам экспертов, даже без фактора вмешательства власти в ценообразование, в случае роста цен на нефть, стоимость бензина может достичь 70, а то и все 80 грн за литр до конца года.