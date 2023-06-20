Бориспіль оголосив багатомільйонний тендер на встановлення флагштоку

Сайт електронних закупівель Prozorro. Фото: google.com

У Борисполі комунальне підприємство оголосило тендер на термінове спорудження флагштоку державного прапора України під час війни. За роботи готові віддати понад 5 млн гривень.

Про це повідомляють Новини.LIVE із посиланням на інформацію на порталі державних електронних закупівель Prozorro.

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Деталі тендеру

Згідно з цією інформацією, комунальне підприємство "Виробниче управління комунального господарства" планує поставити флагшток у Книшовому меморіальному парковому комплексі.

Від учасників торгів вимагають надати відповідну послугу до 20 серпня 2023 року. Оголошена вартість — 5,018 млн гривень.

Аукціон мають провести 26 червня.

Тендер на будівництво флагштоку. Джерело: Prozorro

Примітно, що днями у Борисполі Управління культури і інформаційної політики оголосило збір коштів на найвищий флагшток громади. Як повідомляли ЗМІ, організатори збирали гроші для того, щоб повісити прапор України у місті вже влітку.

Що ще варто знати

Раніше ми писали, що аеропорт "Бориспіль", який не працює 1,5 року, хоче витратити на комплексне обслуговування внутрішніх приміщень аеровокзального комплексу, паркінгу та інших об’єктів аеропорту 51 мільйон 777 тис. гривень.

Нагадаємо, раніше Державне підприємство "Дія", що входить до сфери управління Міністерства цифрової трансформації України, оголосило тендер на закупівлю послуг інформування в країни Європейського Союзу (ЄС), Сполучені Штати та інші держави. Очікувана вартість — понад 4,27 млн гривень.