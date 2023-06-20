Борисполь объявил многомиллионный тендер на установку флагштока

Сайт электронных закупок Prozorro. Фото: google.com

В Борисполе коммунальное предприятие объявило тендер на срочное строительство флагштока государственного флага Украины во время войны. За работы готовы отдать более 5 млн гривен.

Об этом сообщают Новини.LIVE со ссылкой на информацию на портале государственных электронных закупок Prozorro.

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Детали тендера

Согласно этой информации, коммунальное предприятие "Производственное управление коммунального хозяйства" планирует поставить флагшток в Кнышевом мемориальном парковом комплексе.

От участников торгов требуют соответствующую услугу до 20 августа 2023 года. Объявленная стоимость — 5,018 млн гривен.

Аукцион должны провести 26 июня.

Тендер на строительство флагштока. Источник: Prozorro

Примечательно, что на днях в Борисполе Управление культуры и информационной политики объявило сбор средств на самый высокий флагшток общества. Как сообщали СМИ, организаторы собирали деньги для того, чтобы повесить флаг Украины в городе уже летом.

Что еще стоит знать

Ранее мы писали, что аэропорт "Борисполь", не работающий 1,5 года, хочет потратить на комплексное обслуживание внутренних помещений аэровокзального комплекса, паркинга и других объектов аэропорта 51 миллион 777 тыс. гривен.

Напомним, ранее Государственное предприятие "Дія", входящее в сферу управления Министерства цифровой трансформации Украины, объявило тендер на закупку услуг информирования у стран Европейского Союза (ЕС), Соединенных Штатов и других государств. Ожидаемая стоимость — более 4,27 млн гривен.