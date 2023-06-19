Дія заплатить за SMS-повідомлення 4 млн грн — деталі тендеру

Сайт електронних закупівель Prozorro. Фото: google.com

Державне підприємство "Дія", що входить до сфери управління Міністерства цифрової трансформації України, оголосило тендер на закупівлю послуг інформування в країни Європейського Союзу (ЄС), Сполучені Штати та інші держави. Очікувана вартість — понад 4,27 млн гривень.

Про це повідомляють Новини.LIVE із посиланням на інформацію на порталі державних електронних закупівель Prozorro.

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Деталі тендеру

Як свідчить інформація на порталі цифрових держзакупівель, йдеться про надання "Послуги інформування за допомогою SMS-, Viber-, Email-, Push-повідомлень".

Зокрема, послугу передачі SMS-повідомлень у кількості сотні тисяч одиниць замовили у Польщу, Чехію, Туреччину, Молдову, Німеччину, Казахстан, Італію, Сполучені Штати, Об'єднане Королівство, Іспанію, Бельгію, Узбекистан та Індонезію, а також всередині країни.

В описі окремої частини закупівлі зазначено, що держпідприємство планує замовити "Послугу передачі Транзакційних Viber-Повідомлень" у кількості 800 тисяч одиниць.

Термін надання послуги — до кінця 2024 року. Таким чином, ДП має намір забезпечити собі смс-сповіщення на півтора року наперед.

Тендер на закупівлю смс-сповіщень. Джерело: Prozorro

Як йдеться в описі до тендеру, під транзакційними Viber-Повідомленнями маються на увазі персональні інформативні (сервісні) та транзакційні повідомлення нерекламного характеру, що містять виключно текст, спрямовані на певного користувача та містять інформацію про конкретну операцію/транзакцію.

Зокрема, Viber-Повідомлення — форма/спосіб передачі повідомлення через застосунок Viber (Viber Application) та при цьому направлення яких погоджено/дозволено Компанією Viber. Повідомлення, що направляється через Viber, може містити текст (до 1 тис. знаків кириличного чи латинського алфавіту), зображення, кнопки (з посиланнями на URL-адреси) залежно від типу повідомлення.

Аукціон запланований на 22 червня 2023 року.

Нагадаємо, столична влада на тлі війни та офіційної заборони відвідувати пляжі громадянами планує закупити пісок на близько 6,5 млн гривень. Раніше Дніпровська районна держадміністрація Києва достроково розірвала договір на 1 млн грн, який передбачав постачання барабанів для "психологічного розвантаження дітей" в укриттях під час повітряних тривог.