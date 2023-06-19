Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Економіка arrow "Дія" заплатить за SMS-повідомлення 4 млн грн: деталі тендеру arrow

"Дія" заплатить за SMS-повідомлення 4 млн грн: деталі тендеру

19 червня 2023 13:23
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Дія заплатить за SMS-повідомлення 4 млн грн — деталі тендеру
Сайт електронних закупівель Prozorro. Фото: google.com
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

Державне підприємство "Дія", що входить до сфери управління Міністерства цифрової трансформації України, оголосило тендер на закупівлю послуг інформування в країни Європейського Союзу (ЄС), Сполучені Штати та інші держави. Очікувана вартість — понад 4,27 млн гривень.

Про це повідомляють Новини.LIVE із посиланням на інформацію на порталі державних електронних закупівель Prozorro.

Читайте також:

Деталі тендеру

Як свідчить інформація на порталі цифрових держзакупівель, йдеться про надання "Послуги інформування за допомогою SMS-, Viber-, Email-, Push-повідомлень".

Зокрема, послугу передачі SMS-повідомлень у кількості сотні тисяч одиниць замовили у Польщу, Чехію, Туреччину, Молдову, Німеччину, Казахстан, Італію, Сполучені Штати, Об'єднане Королівство, Іспанію, Бельгію, Узбекистан та Індонезію, а також всередині країни.

В описі окремої частини закупівлі зазначено, що держпідприємство планує замовити "Послугу передачі Транзакційних Viber-Повідомлень" у кількості 800 тисяч одиниць.

Термін надання послуги — до кінця 2024 року. Таким чином, ДП має намір забезпечити собі смс-сповіщення на півтора року наперед.

тендер

Тендер на закупівлю смс-сповіщень. Джерело: Prozorro

Як йдеться в описі до тендеру, під транзакційними Viber-Повідомленнями маються на увазі персональні інформативні (сервісні) та транзакційні повідомлення нерекламного характеру, що містять виключно текст, спрямовані на певного користувача та містять інформацію про конкретну операцію/транзакцію.

Зокрема, Viber-Повідомлення — форма/спосіб передачі повідомлення через застосунок Viber (Viber Application) та при цьому направлення яких погоджено/дозволено Компанією Viber. Повідомлення, що направляється через Viber, може містити текст (до 1 тис. знаків кириличного чи латинського алфавіту), зображення, кнопки (з посиланнями на URL-адреси) залежно від типу повідомлення.

Аукціон запланований на 22 червня 2023 року.

Нагадаємо, столична влада на тлі війни та офіційної заборони відвідувати пляжі громадянами планує закупити пісок на близько 6,5 млн гривень. Раніше Дніпровська районна держадміністрація Києва достроково розірвала договір на 1 млн грн, який передбачав постачання барабанів для "психологічного розвантаження дітей" в укриттях під час повітряних тривог.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

06:17 Втрата Leopard і Bradley: головний сержант Маркус звернувся до українців

14:45 Чи буде Китай підтримувати Україну у війні: лідер КНР зробив нову заяву

11:54 Військовозобов'язані проходитимуть медкомісію за новою схемою: що змінилося

09:22 Росіяни підставили відомого українського співака: той не став мовчати

07:45 Штрафи у понад 33 тис. грн: на українців чекає покарання за ігнорування податкової

Спецпроєкт "Герої в тилу": історія залізничника Дмитра Ярошенка

20:52 Стало відомо, скільки коштує один пуск ракети з Patriot

Новина з фото

01:56 Пригожин висміяв РФ, яка видала знищені українські комбайни за танки Leopard

04:58 Уряд зменшив граничний вік призовників: що це означає

06:15Українців попередили про підвищення ще одного тарифу: що відомо

Новина з фото

01:11Україною ширилась повітряна тривога

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB