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Боротьба з бідністю: у Світовому банку оцінили вплив війни на українців

23 лютого 2023 11:11
lis.jpg - Ксенія Лисновська
Бідність в Україні — у Світовому банку оцінили вплив війни
Порівняно з довоєнним періодом ще вісім мільйонів українців стали бідними
lis.jpg - Ксенія Лисновська

У Світовому банку заявляють, що повномасштабна війна відкинула Україну на 15 років назад у питанні бідності. Порівняно з довоєнним періодом ще вісім мільйонів українців стали бідними.

Такі оцінки озвучив регіональний директор Світового банку у справах країн Східної Європи Аруп Банерджі для Інтерфакс-Україна.

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За його словами, хоч мільйони громадян опинилися за межею бідності, результат міг бути ще гіршим без здійснених до війни реформ.

"Країну відкинуто на 15 років назад у досягненні своїх цілей зі скорочення рівня бідності. Водночас дивовижна стійкість, яку продемонструвала Україна та українці, значною мірою пояснюється складними та успішними реформами у сфері макроекономічного управління та розвитку інститутів, які влада впровадила в останні роки перед війною", — пояснив він.

Також Банерджі прокоментував наміри влади про підвищення тарифів та впровадження пенсійної реформи за таких умов бідності серед населення. Він заявив, що важливо захистити найбільш вразливі верстви під час втілення таких планів.

"Підтримка цього балансу шляхом подальшої реалізації можливостей, що пропонуються більш конкурентоспроможною ринковою економікою, за одночасного розширення охоплення та адресності систем соціальної допомоги і буде ключем до досягнення інклюзивного повоєнного зростання заради блага всіх українців", — додав він.

Нагадаємо, за даними Соціологічної групи "Рейтинг", у 2022 році у двох третин українців погіршилося матеріальне становище (63%). Третина (32%) змін не відчула, а в 4% відбулося покращення.

Раніше ми писали, що в Україні триває тенденція скорочення кількості офіційних безробітних. Лише за останній місяць на 32 тисячі поменшало громадян, зареєстрованих у Державній службі зайнятості України.

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