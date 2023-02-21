Війна в Україні — як в громадян змінилось фінансове становище у 2022-му

Громадяни оцінили фінансову ситуацію за підсумками минулого року

У 2022 році у двох третин українців погіршилося матеріальне становище (63%). Третина (32%) змін не відчула, а в 4% відбулося покращення.

Такі результати опитування Соціологічної групи "Рейтинг".

Як змінилися фінансові настрої українців

Згідно з опитуванням, майже 40% (проти 14% у 2021-му) респондентів заявили про зростання впевненості у майбутньому.

Пріоритетом для відновлення України громадяни вважають відновлення підприємств та робочих місць, відбудову пошкоджень. Більшість українців розраховують на отримання роботи, а не на соціальну допомогу.

"Війна призвела до втрати роботи не менш як для третини працездатного населення, особливо складна ситуація для переселенців й мешканців зон бойових дій: половина з них втратили свою роботу. Навіть з тих, хто зміг продовжити працювати під час війни, все одно половина зазнали зменшення заробітної плати", — йдеться у повідомленні.

Найскладніша ситуація з роботою була у перші місяці війни. Опитані заявили, що основна стратегія дій в разі скорочення доходу буде пошук додаткового джерела (54%): громадяни почали шукати другу роботу під час війни чи почали більше працювати.

Опитування провели 6-7 лютого. У ньому взяли участь 1000 повнолітніх громадян у всіх областях країни, окрім окупованих територій.

Раніше ми писали, що в Україні триває тенденція скорочення кількості офіційних безробітних. Лише за останній місяць на 32 тисячі поменшало громадян, зареєстрованих у Державній службі зайнятості України.

Нагадаємо, деякі громадяни під час війни мають право на отримання щомісячної грошової допомоги в розмірі 3,35 тисячі гривень. Така сума гарантована державою з часткового безробіття.