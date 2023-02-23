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Борьба с бедностью: во Всемирном банке оценили влияние войны на украинцев

23 февраля 2023 11:11
lis.jpg - Ксения Лисновская
Бедность в Украине - во Всемирном банке оценили влияние войны
По сравнению с довоенным периодом, еще восемь миллионов украинцев стали бедными
lis.jpg - Ксения Лисновская

Во Всемирном банке заявляют, что полномасштабная война отбросила Украину на 15 лет назад в вопросе бедности. По сравнению с довоенным периодом, еще восемь миллионов украинцев стали бедными.

Такие оценки озвучил региональный директор Всемирного банка по делам стран Восточной Европы Аруп Банерджи для Интерфакс-Украина.

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По его словам, хотя миллионы граждан оказались за чертой бедности, результат мог быть еще хуже без проведенных до войны реформ.

"Страна отброшена на 15 лет назад в достижении своих целей по сокращению уровня бедности. В то же время удивительная устойчивость, которую продемонстрировала Украина и украинцы, в значительной степени объясняется сложными и успешными реформами в сфере макроэкономического управления и развития институтов, которые власть внедрила в последние годы перед войной", объяснил он.

Также Банерджи прокомментировал намерения властей о повышении тарифов и внедрении пенсионной реформы в таких условиях бедности среди населения. Он заявил, что важно защитить наиболее уязвимые слои при воплощении таких планов.

"Поддержка этого баланса путем дальнейшей реализации возможностей, предлагаемых более конкурентоспособной рыночной экономикой при одновременном расширении охвата и адресности систем социальной помощи и будет ключом к достижению инклюзивного послевоенного роста ради блага всех украинцев", — добавил он.

Напомним, по данным Социологической группы "Рейтинг", в 2022 году у двух третей украинцев ухудшилось материальное положение (63%). Треть (32%) изменений не ощутила, а в 4% произошло улучшение.

Ранее мы писали, что в Украине идет тенденция сокращения количества официальных безработных. Только за последний месяц на 32 тысяч уменьшилось количество граждан, зарегистрированных в Государственной службе занятости Украины.

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