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Британія надала Україні понад 180 млн доларів — на що спрямують кошти

19 квітня 2024 14:14
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ірина Шпак
Ірина Шпак
редактор
Британія надасть Україні понад 180 млн доларів — на що використають
Британська валюта. Фото: Reuters
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ірина Шпак
Ірина Шпак
редактор

Уряд Британії виділяє понад 180 мільйонів доларів (майже 150 млн фунтів стерлінгів). Кошти спрямують на зміцнення енергосистеми України, яка постраждала від ракетних і дронових обстрілів Росії.

Про це повідомляє пресслужба британського уряду.

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"Велика Британія активізує зусилля з підтримки України і виділила майже 150 млн фунтів стерлінгів на зміцнення енергетики України. Ми продовжуємо працювати з партнерами по G7+, щоб допомогти Україні відремонтувати, захистити та відновити її енергетичну систему", — сказав постійний представник Великої Британії при ОБСЄ Ніл Холланд.

Він наголосив, що Британія має намір надати Україні підтримку, необхідну для самозахисту і витіснення Росії з суверенної території України й підкреслив, що "це єдиний шлях до справедливого і міцного миру".

Що ще варто знати

Нагадаємо, Україна отримає 560 млн євро у 2024 році від Європейського інвестиційного банку (ЄІБ). Кошти виділяють для проєктів в енергетиці, транспортній інфраструктурі, відновленні житла, а також на проєкти, які підтримають наше економічне відновлення та український бізнес.

Ми також писали, що прем'єр-міністр України Денис Шмигаль 18 квітня зустрівся із директоркою Міжнародного валютного фонду Крісталіною Георгієвою на полях Spring Meetings. Чиновники обговорили економічне відновлення України та заморожені активи РФ.

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