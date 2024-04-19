Україна отримає 560 млн євро у 2024 році від Європейського інвестиційного банку — деталі меморандуму

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль та голова ЄІБ Надія Кальвіньо. Фото: t.me/Denys_Smyhal

Україна отримає 560 млн євро у 2024 році від Європейського інвестиційного банку (ЄІБ). Кошти виділяють для проєктів в енергетиці, транспортній інфраструктурі, відновленні житла, а також на проєкти, які підтримають наше економічне відновлення та український бізнес.

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

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"Плануємо прискорити роботу над поточними проєктами та сфокусуватися на підготовці нових інвестицій ЄІБ у критичні державні та приватні ініціативи. Меморандум сприятиме швидкому відновленню України та наблизить нас до Європейського Союзу", — написав Шмигаль.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль та голова ЄІБ Надія Кальвіньо. Фото: t.me/Denys_Smyhal

Деталі меморандуму

У Меморандумі визначено пріоритетні напрями співпраці на найближчі 10 років. Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів України.

Прискорена реалізація існуючих проєктів:

У 2024 році ЄІБ спрямує 500 млн євро кредитів та 60 млн євро грантів на реалізацію існуючих проєктів.

Нові проєкти у державному секторі на національному рівні. Портфель нових національних інфраструктурних проєктів може, серед іншого:

включати інвестиції в дорожній сектор;

модернізацію залізничних ліній, залізничних вузлів та пунктів перетину кордону;

енергетичний сектор;

підвищення рівня цивільного захисту, а також захисту стратегічної національної інфраструктури та цифрової стійкості України;

інфраструктуру охорони здоров'я.

Нові проєкти у державному секторі на місцевому рівні. Очікується, що сторони розроблять спільні проєкти у наступних сферах:

забезпечення потреб у комунальних послугах, включаючи водопостачання та водовідведення, централізоване теплопостачання;

енергоефективний ремонт пошкоджених війною громадських будівель і приватних будинків;

відновлення, спрямоване на задоволення потреб у місцевій соціальній інфраструктурі, включаючи освітні заклади та інвестиції в інфраструктуру охорони здоров'я.

Підтримка приватного сектору:

ЄІБ розглядає можливість збільшення гарантій для українського бізнесу, а також додаткових фінансових інструментів для розвитку приватного сектору в Україні. Банк також розгляне можливість запуску додаткового гарантійного механізму для підтримки прямих іноземних інвестицій в Україну.

Збільшення консультативної підтримки, включаючи розгортання JASPERS (Joint Assistance to Support Projects in European Regions — Спільна допомога у підтримці проєктів у європейських регіонах) в Україні:

Програма ЄС JASPERS надаватиме підтримку Уряду України у підготовці критично важливих інвестицій та стратегій, а також розбудові потенціалу у пріоритетних сферах економіки. Крім того, буде надана підтримка у впровадженні Дорожньої карти реформування управління публічними інвестиціями, а також методології відбору проєктів.

За словами міністра фінансів Сергія Марченка, з початком повномасштабного вторгнення РФ співпраця України та ЄІБ значно розширилась. Сьогодні обсяг портфеля спільних проєктів у державному та приватному секторі є найбільшим за всі роки співпраці і сягає понад 7 млрд євро, а з початку повномасштабної війни обсяг наданих інвестицій ЄІБ — більше 2 млрд євро.

"Мобілізовані кошти було спрямовано на забезпечення найнагальніших потреб країни, у тому числі на відновлення критичної інфраструктури та підтримку енергетичного сектору. Підписання Меморандуму дозволить структурувати напрями подальшого співробітництва у державному та приватному секторах. Проєкти будуть зосереджені, серед іншого, на зусиллях з відновлення та цілях вступу до ЄС", — зазначив очільник Мінфіну.

Що ще треба знати

Нагадаємо, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль 18 квітня зустрівся із директоркою Міжнародного валютного фонду Крісталіною Георгієвою на полях Spring Meetings. Чиновники обговорили економічне відновлення України та заморожені активи РФ.

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