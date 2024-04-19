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Британия выделила Украине более 180 млн долларов — на что направят средства

19 апреля 2024 14:14
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ирина Шпак
Ирина Шпак
редактор
Британия выделит Украине более 180 млн долларов — на что используют
Британская валюта. Фото: Reuters
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ирина Шпак
Ирина Шпак
редактор

Правительство Британии выделяет более 180 миллионов долларов (около 150 миллионов фунтов стерлингов). Средства будут направлены на укрепление энергосистемы Украины, пострадавшей от ракетных и дроновых обстрелов России.

Об этом сообщает прессслужба британского правительства.

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"Великобритания активизирует усилия по поддержке Украины и выделила почти 150 млн фунтов стерлингов на укрепление энергетики Украины. Мы продолжаем работать с партнерами по G7+, чтобы помочь Украине отремонтировать, защитить и восстановить ее энергетическую систему", — сказал постоянный представитель Великобритании при ОБСЕ. Холланд.

Он подчеркнул, что Британия намерена предоставить Украине поддержку, необходимую для самозащиты и вытеснения России с суверенной территории Украины и подчеркнул, что "это единственный путь к справедливому и крепкому миру".

Что еще стоит знать

Напомним, Украина получит 560 млн. евро в 2024 году от Европейского инвестиционного банка (ЕИБ). Денежные средства выделяют для проектов в энергетике, транспортной инфраструктуре, восстановлении жилья, а также на проекты, которые поддержат наше экономическое восстановление и украинский бизнес.

Мы также писали, что премьер-министр Украины Денис Шмигаль 18 апреля встретился с директором Международного валютного фонда Кристиной Георгиевой на полях Spring Meetings. Чиновники обсудили экономическое обновление Украины и замороженные активы РФ.

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