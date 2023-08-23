Британія надасть понад 200 млн євро на ядерну безпеку України
Уряд Великої Британії надасть кредитні гарантії на суму 192 млн фунтів (225 млн євро) для зміцнення енергетичної безпеки України та допомоги у позбавленні залежності від російського ядерного палива.
Про це сказав міністр енергетики Британії Грант Шаппс під час свого візиту до України, повідомляє Sky News.
Ядерна безпека України
Британська компанія Urenco буде надавати українському "Енергоатому" послуги зі збагачення урану. Вони є життєво важливими для ядерного палива.
Уряд Британії надасть кредитні гарантії "Енергоатому" через експортно-кредитне агентство UK Export Finance. Там сподіваються, що це допоможе зміцнити енергетичну безпеку України, позбутися залежності від ядерних послуг з РФ та ізолювати російського диктатора Володимира Путіна.
"Наша підтримка України є непохитною перед лицем варварського вторгнення Путіна — Велика Британія продовжує підтримувати Україну, коли вона відбиває російські атаки та відбудовує свою країну. Путін використовував енергетику як зброю війни: сьогоднішня акція підтримки поставок ядерного палива допоможе Україні позбавитись залежності від російських поставок та зміцнити енергетичну безпеку", — сказав Шаппс.
У Міністерстві енергетичної безпеки повідомили, що нова позика наблизить невійськову фінансову допомогу Британії для України до 5 мільярдів фунтів стерлінгів.
Нагадаємо, півтора мільярда євро на гуманітарні та соціальні видатки Україна отримала за програмою макрофінансової допомоги (МФД) від ЄС. Це вже сьомий транш в рамках програми.