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Британія надасть понад 200 млн євро на ядерну безпеку України

23 серпня 2023 12:59
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Британія надасть понад 200 млн євро на ядерну безпеку України
Міністр енергетики Великої Британії Грант Шаппс. Фото: SkyNews
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Уряд Великої Британії надасть кредитні гарантії на суму 192 млн фунтів (225 млн євро) для зміцнення енергетичної безпеки України та допомоги у позбавленні залежності від російського ядерного палива.

Про це сказав міністр енергетики Британії Грант Шаппс під час свого візиту до України, повідомляє Sky News.

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Британська компанія Urenco буде надавати українському "Енергоатому" послуги зі збагачення урану. Вони є життєво важливими для ядерного палива.

Уряд Британії надасть кредитні гарантії "Енергоатому" через експортно-кредитне агентство UK Export Finance. Там сподіваються, що це допоможе зміцнити енергетичну безпеку України, позбутися залежності від ядерних послуг з РФ та ізолювати російського диктатора Володимира Путіна. 

"Наша підтримка України є непохитною перед лицем варварського вторгнення Путіна — Велика Британія продовжує підтримувати Україну, коли вона відбиває російські атаки та відбудовує свою країну. Путін використовував енергетику як зброю війни: сьогоднішня акція підтримки поставок ядерного палива допоможе Україні позбавитись залежності від російських поставок та зміцнити енергетичну безпеку", — сказав Шаппс.

У Міністерстві енергетичної безпеки повідомили, що нова позика наблизить невійськову фінансову допомогу Британії для України до 5 мільярдів фунтів стерлінгів.

Нагадаємо, півтора мільярда євро на гуманітарні та соціальні видатки Україна отримала за програмою макрофінансової допомоги (МФД) від ЄС. Це вже сьомий транш в рамках програми. 

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