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Україна отримала ще 1,5 мільярда євро фінансової допомоги від ЄС

22 серпня 2023 14:12
c58067df-aa7d-4bf7-76f8-2bbc6fda7800 - Марія Маркевич
Марія Маркевич
Журналіст
Україна отримала ще 1,5 мільярда євро фінансової допомоги від ЄС
Міністерство фінансів України. Фото: wikipedia
c58067df-aa7d-4bf7-76f8-2bbc6fda7800 - Марія Маркевич
Марія Маркевич
Журналіст

Півтора мільярда євро на гуманітарні та соціальні видатки Україна отримала за програмою макрофінансової допомоги (МФД) від ЄС. Це вже сьомий транш в рамках програми. 

Про це повідомило Міністерство фінансів України

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В рамках масштабної програми МФД Україна отримала вже сьомий транш. Загальна сума вже становить 12 мільярдів євро. 

Загалом Україна має отримати 18 мільярдів. Передбачається, що кошти надійдуть до кінця 2023 року за умови, що Україна виконуватиме умови, узгоджені з Європейським Союзом. 

Міністр фінансів України наголосив, що ЄС є одним з найбільших донорів фінансової допомоги. За період повномасштабної війни сума бюджетної підтримки в рамках МФД сягнула 19,2 мільярда євро. 

"Вдячний інституціям ЄС та країнам-членам за розуміння наших нагальних фінансових потреб і своєчасну допомогу, яка є важливим фактором стабільного проходження поточного бюджетного року", — додав міністр фінансів України Сергій Марченко.

Варто наголосити, що ці кошти надаються виключно на соціальні та гуманітарні витрати, а не на військові. 

Україна буде зобовʼязана погасити цей кредит протягом 35 років. 

Нагадаємо, Міністерство фінансів прогнозує у 2024 році підвищення зарплат українців шляхом збільшення  "мінімалки".

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