Британия выделит более 200 млн евро на ядерную безопасность Украины

Министр энергетики Великобритании Грант Шаппс. Фото: SkyNews

Правительство Великобритании предоставит кредитные гарантии на сумму 192 млн фунтов (225 млн евро) для укрепления энергетической безопасности Украины и помощи в избавлении от зависимости от российского ядерного топлива.

Об этом сказал министр энергетики Британии Грант Шаппс во время своего визита в Украину, сообщает Sky News.

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Британская компания Urenco будет предоставлять украинскому "Энергоатому" услуги по обогащению урана. Они жизненно важны для ядерного топлива.

Правительство Британии предоставит кредитные гарантии "Энергоатому" через экспортно-кредитное агентство UK Export Finance. Там надеются, что это поможет укрепить энергетическую безопасность Украины, избавиться от зависимости от ядерных услуг с РФ и изолировать российского диктатора Владимира Путина.

"Наша поддержка Украины непоколебима перед лицом варварского вторжения Путина — Великобритания продолжает поддерживать Украину, когда она отражает российские атаки и восстанавливает свою страну. Путин использовал энергетику как оружие войны: сегодняшняя акция поддержки поставок ядерного топлива поможет Украине избавиться от зависимости от российских поставок и укрепить энергетическую безопасность", — сказал Шаппс.

В Министерстве энергетической безопасности сообщили, что новый заем приблизит невоенную финансовую помощь Британии для Украины к 5 миллиардам фунтов стерлингов.

Напомним, полтора миллиарда евро на гуманитарные и социальные расходы Украина получила по программе макрофинансовой помощи (МФИ) от ЕС. Это уже седьмой транш в рамках программы.