Британия выделит более 200 млн евро на ядерную безопасность Украины
Правительство Великобритании предоставит кредитные гарантии на сумму 192 млн фунтов (225 млн евро) для укрепления энергетической безопасности Украины и помощи в избавлении от зависимости от российского ядерного топлива.
Об этом сказал министр энергетики Британии Грант Шаппс во время своего визита в Украину, сообщает Sky News.
Ядерная безопасность Украины
Британская компания Urenco будет предоставлять украинскому "Энергоатому" услуги по обогащению урана. Они жизненно важны для ядерного топлива.
Правительство Британии предоставит кредитные гарантии "Энергоатому" через экспортно-кредитное агентство UK Export Finance. Там надеются, что это поможет укрепить энергетическую безопасность Украины, избавиться от зависимости от ядерных услуг с РФ и изолировать российского диктатора Владимира Путина.
"Наша поддержка Украины непоколебима перед лицом варварского вторжения Путина — Великобритания продолжает поддерживать Украину, когда она отражает российские атаки и восстанавливает свою страну. Путин использовал энергетику как оружие войны: сегодняшняя акция поддержки поставок ядерного топлива поможет Украине избавиться от зависимости от российских поставок и укрепить энергетическую безопасность", — сказал Шаппс.
В Министерстве энергетической безопасности сообщили, что новый заем приблизит невоенную финансовую помощь Британии для Украины к 5 миллиардам фунтов стерлингов.
Напомним, полтора миллиарда евро на гуманитарные и социальные расходы Украина получила по программе макрофинансовой помощи (МФИ) от ЕС. Это уже седьмой транш в рамках программы.