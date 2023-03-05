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Україна виходить із опалювального сезону з профіцитом потужності, — Галущенко

5 березня 2023 12:40
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Герман Галущенко
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Попри війну, Україна на завершення опалювального сезону виходить із профіцитом потужності та з достатніми запасами газу та вугілля.

Про це повідомив Міністр енергетики України Герман Галущенко під час розширеного засідання Президії Конгресу місцевих та регіональних влад при Президентові України.

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"Росія залучила безпрецедентні сили, сподіваючись залишити українців протягом зими 2022–2023 рр. без світла, водо- та теплопостачання та зі зруйнованою енергетикою. Плани ворога зазнали краху", — заявив міністр.

Галущенко також наголосив, що Україна під час повномасштабної війни виходить із достатніми запасами газу та вугілля, а головне із досвідом та підтримкою потужної міжнародної коаліції.

Удари рф по енергетичній системі України

Очільник Міненерго повідомив, що воєнний вплив на українську енергосистему зі сторони рф був і залишається "безпрецедентним". Загалом із жовтня минулого року армія росії по енергетичній інфраструктурі України здійснила 31 повітряну атаку, із яких 14 масовані ракетні удари та 17 — атак групами дронів-камікадзе.

Були вражені ключові енергетичні об’єкти — теплові електростанції, теплоелектроцентралі,  гідро- та гідроакумулюючі станції, підстанціі системи передачі. Крім того, на сьогодні частина генеруючих потужностей перебуває під тимчасовою окупацією.

Проте, попри ці руйнування, українські енергетики змогли зберегти енергосистему цілісною, забезпечити основні потреби об’єктів критичної інфраструктури і черговість електропостачання для всіх інших категорій споживачів. "Колапсу, на який так сподівався ворог, не трапилось", — наголосив Герман Галущенко.

Нагадаємо, раніше в Укренерго заявили, що дефіцит потужності в енергосистемі України відсутній 21 день і наразі не прогнозується.

Окрім того, у відомстві нагадали, що росія випустила по критичній інфраструктурі України 255 ракет і дронів.

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