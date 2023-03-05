Из-за поломки Британия временно остановила поставки газа в ЕС

Это произошло из-за поломки оборудования

Великобритания временно остановила экспорт по крупному трубопроводу, которым природный газ поставляют в континентальную Европу. Вся причина в поломке оборудования.

Об этом информирует агентство Bloomberg.

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Известно, что экспорт этим трубопроводом остановили в эту субботу, 4 марта. Однако там надеются, что уже скоро смогут решить проблему и запустить газ до 8 марта.

Отметим, что этот трубопровод является важным источником поставок в Европейский союз после серьезного сокращения экспорта из россии. Тем не менее, поток нефти из Великобритании уже упал на прошлой неделе, поскольку холода в конце зимы повысили внутренний спрос на топливо в стране.

Нынешние запасы газа в ЕС более полные, чем обычно, благодаря преимущественно мягкой погоде этой зимой. Однако прекращение поставок из Великобритании в сочетании с некоторыми полевыми работами в Норвегии может привести к увеличению отбора газа из хранилищ, что в ближайшие дни подвергнет нагрузке сети континента.

Напомним, министр энергетики Герман Галущенко отчитался, что в этом отопительном сезоне Украина выходит с профицитом мощности.