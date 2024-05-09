Британія виділяє кошти на відновлення енергосистеми України — про яку суму йдеться

Європейська валюта. Фото: Global Imagens

Велика Британія внесе додаткові 23 мільйони євро до Фонду підтримки енергетики України. Кошти спрямують на відновлення пошкодженої енергосистеми.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики України.

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На що саме підуть кошти

Кошти підуть на закупівлю обладнання для ремонту пошкодженої енергетичної інфраструктури, а ще на посилення фізичного захисту та забезпечення резервного живлення, зокрема на генератори та розподілену генерацію.

"Ворог продовжує нищити українську енергетику. Допомога партнерів є вкрай потрібною для проведення ремонтів, відновлення пошкоджених обʼєктів і збільшення маневрових потужностей до наступного опалювального сезону", — сказав міністр енергетики України Герман Галущенко.

Сума внесків Британії до Фонду підтримки енергетики України вже сягнула 50 мільйонів євро. Загальна сума внесків до Фонду — 433 мільйони євро.

Що ще треба знати

Нагадаємо, український уряд ухвалив рішення про створення спеціального штабу з підготовки до опалювального сезону-2024-2025. До нього увійдуть представники ключових відомств, які контролюватимуть роботи з ліквідації наслідків енергетичного терору РФ.

Ми також писали, що останні масовані російські обстріли України завдали енергосистемі значних збитків. Шкоду від атак ворога оцінюють в 1 млрд гривень.