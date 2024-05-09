Британія виділяє кошти на відновлення енергосистеми України — про яку суму йдеться

Британія спрямує додаткові кошти Україні — на що підуть гроші
Велика Британія внесе додаткові 23 мільйони євро до Фонду підтримки енергетики України. Кошти спрямують на відновлення пошкодженої енергосистеми.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики України.
На що саме підуть кошти
Кошти підуть на закупівлю обладнання для ремонту пошкодженої енергетичної інфраструктури, а ще на посилення фізичного захисту та забезпечення резервного живлення, зокрема на генератори та розподілену генерацію.
"Ворог продовжує нищити українську енергетику. Допомога партнерів є вкрай потрібною для проведення ремонтів, відновлення пошкоджених обʼєктів і збільшення маневрових потужностей до наступного опалювального сезону", — сказав міністр енергетики України Герман Галущенко.
Сума внесків Британії до Фонду підтримки енергетики України вже сягнула 50 мільйонів євро. Загальна сума внесків до Фонду — 433 мільйони євро.
Що ще треба знати
Нагадаємо, український уряд ухвалив рішення про створення спеціального штабу з підготовки до опалювального сезону-2024-2025. До нього увійдуть представники ключових відомств, які контролюватимуть роботи з ліквідації наслідків енергетичного терору РФ.
Ми також писали, що останні масовані російські обстріли України завдали енергосистемі значних збитків. Шкоду від атак ворога оцінюють в 1 млрд гривень.
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