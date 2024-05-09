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Великобритания направит дополнительные средства Украине — на что пойдут деньги

9 мая 2024 12:24
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ирина Шпак
Ирина Шпак
редактор
Британия выделяет средства на восстановление энергосистемы Украины — о какой сумме идет речь
Европейская валюта. Фото: Global Imagens
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ирина Шпак
Ирина Шпак
редактор

Великобритания внесет дополнительные 23 миллиона евро в Фонд поддержки энергетики Украины. Средства направят на восстановление поврежденной энергосистемы.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики Украины.

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На что пойдут средства

Средства пойдут на закупку оборудования для ремонта поврежденной энергетической инфраструктуры, а также на усиление физической защиты и резервного питания, в частности на генераторы и распределенную генерацию.

"Враг продолжает уничтожать украинскую энергетику. Помощь партнеров крайне необходима для проведения ремонтов, восстановления поврежденных объектов и увеличения маневровых мощностей до следующего отопительного сезона", — сказал министр энергетики Украины Герман Галущенко.

Сумма взносов Британии в Фонд поддержки энергетики Украины уже составила 50 миллионов евро. Общая сумма взносов в Фонд — 433 миллиона евро.

Что еще нужно знать

Напомним, украинское правительство приняло решение о создании специального штаба по подготовке к отопительному сезону 2024-2025. В него войдут представители ключевых ведомств, контролирующих работы по ликвидации последствий энергетического террора РФ.

Мы также писали, что последние массированные российские обстрелы Украины нанесли энергосистеме значительный ущерб. Ущерб от атак врага оценивают в 1 млрд гривен.

Минэнерго
финансовая помощь
деньги
сфера энергетики
Великобритания
восстановление

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