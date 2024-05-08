Кабмін створив спеціальний штаб з підготовки до зими 2024-2025

Український прем’єр-міністр. Фото: Telegram Дениса Шмигаля

Український уряд ухвалив рішення про створення спеціального штабу з підготовки до опалювального сезону-2024-2025. До нього увійдуть представники ключових відомств, які контролюватимуть роботи з ліквідації наслідків енергетичного терору РФ.

Про відповідне рішення, підтримане на засіданні Кабміну, повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

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За словами очільника уряду, до складу штабу з підготовки до опалювального сезону увійдуть:

представники ключових міністерств та відомств;

народні депутати;

представники громад.

Діяльність Штабу полягатиме в координації роботи з подолання наслідків енергетичного терору, який продовжує чинити Росія. Також він контролюватиме процес модернізації та адаптації паливно-енергетичного комплексу до нових викликів.

"Крім того, активніше залучатимемо допомогу від партнерів і будемо працювати над вирішенням боргової кризи в енергетиці. Зробимо усе, щоб наступної осені та взимку в оселях усіх українців було світло і тепло, а підприємства мали доступ до електропостачання", — наголосив Шмигаль.

Також уряд ухвалив низку рішень в енергосфері, зокрема збільшив у п’ять разів субсидії на електроенергію для жителів Харківської області, які залишилися без електроенергії через російські атаки.

Запаси газу та ціни для нової зими

Як раніше зазначав голова правління "Нафтогазу України" Олексій Чернишов, компанія під час підготовки до опалювального сезону має намір накопичити щонайменше 13 млрд кубічних метрів газу українського видобутку.

Зараз Нафтогаз продовжує нарощувати обсяги видобутку блакитного палива. Зокрема, з початку 2024 року обсяг збільшився на 12% порівняно з відповідним періодом минулого року.

За словами Чернишова, компанія перевиконала показники плану на понад 60 млн кубічних метрів, і незважаючи на війну, продовжує втілювати окреслені амбітні цілі.

"Тому наша наступна мета — нарощувати видобуток, готуючись до можливого збільшення споживання. Крім того, сподіваюся, що ми будуватимемо нову Україну як енергоефективну державу — державу, яка відповідально ставиться до енергії. Сьогодні ми є однією з найменш енергоефективних країн в Європи", — повідомив посадовець.

Щодо цін на газ на новий опалювальний сезон, то в газопостачальній компанії "Нафтогаз України", яка обслуговує 98% споживачів, продовжили старий річний тариф для українців. Дія тарифного плану "Фіксований" із ціною 7,96 грн (з ПДВ) завершиться у травні 2025 року.

Що ще варто знати

Нагадаємо, термін дії річного тарифу на ринку постачання газу кінцевим споживачам від ГК "Нафтогаз" продовжили на рік. Блакитне паливо з 1 травня 2024 року коштує, як і раніше.

Також ми писали, що голова Нафтогаз України Олексій Чернишов підбив підсумки та окреслив плани діяльності компанії. 2023 рік став знаковим, адже Україні вперше в історії вдалося пройти зиму без імпорту природного газу.