Бруківка замість дронів — скільки коштів витрачають обласні центри на благоустрій

Мітингувальники під стінами КМДА. Фото: Новини.LIVE

За час повномасштабної війни багато коштів з місцевих бюджетів виділялися на ті потреби, які на думку суспільства, наразі є не на часі, адже нашим воїнам не вистачає багато обладнання на фронті, аби боротися з російськими окупантами. Журналісти дізналися, скільки було виділено коштів для обласних бригад ТрО впродовж дев'яти місяців 2023 року та як обсяг таких сум співвідноситься з витратами на інші потреби обласних центрів.

Про це пише Forbes.

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Підтримка ЗСУ з місцевого бюджету

Як відомо, місцеві бюджети можуть тільки частково надавати підтримку ЗСУ. А саме шляхом військових облігацій або організацією волонтерської допомоги. Проте фінансувати свої бригади ТрО вони мають можливість повністю, таким чином вони суттєво впливають на боєздатність місцевих військових.

"У кожній області створено одну або декілька бригад тероборони, з червня 2022 року їх почали застосовувати поза межами їхніх областей, вони стали повноцінними військовими бригадами, які воюють на різних ділянках фронту. Forbes подивився, як обласні центри допомагали силам оборони станом на 1 жовтня 2023 року", — йдеться у повідомленні.

Статистика серед українських міст

Зазначається, що 21 місто країни надало 3,8 млрд грн на потреби сил оборони. Своєю чергою на благоустрій було витрачено 12,8 млрд грн.

Своєю чергою бюджети цих 21 міст мають постійні доходи від "військового" ПДФО сумою понад 26 млрд грн. Найменша кількість таких доходів у Луцьку, а саме 354 млн грн, найбільша — у Харкові (4,7 млрд грн).

Витрати обласних центрів. Інфографіка: Forbes

"Київ не включено в аналіз, адже в столичному бюджеті унікальна ситуація з видатками на оборону. Наприкінці жовтня Кличко заявив: цього року столиця вже передбачила та спрямовує захисникам понад 6,2 млрд грн. При цьому окремої статті видатків на місцеву тероборону, як в інших містах, немає. Натомість є субвенція в державний бюджет на потреби оборони, яку в жовтні збільшили з 300 млн грн до 1,38 млрд", — йдеться у повідомленні.

Які міста надають перевагу обороні

Своєю чергою лише місто Житомир надає перевагу обороні, а не благоустрою: 547 млн грн та 246 млн грн відповідно.

Також Луцьк фінансує оборону та благоустрій майже однаково, а саме 156 млн грн та 152 млн грн відповідно. Проте керівництво інших областей витрачає на благоустрій регіону значно більше коштів.

"В абсолютних цифрах найбільше фінансування обох напрямів у Дніпрі: 1,4 млрд — на оборону і 3,2 млрд — на благоустрій. У частці від усього бюджету найбільше на благоустрій витратили Чернівці — майже 19%, на тероборону витратили лише 0,1%, або 5 млн грн", — додають у матеріалі.

Щодо Харкова, Ужгорода та Херсона, то журналісти не змогли знайти видатків на тероборону. У Херсоні на благострій було витрачено всього вісім мільйонів гривень, проте Харків запланував витратити один мільярд гривень на такі потреби.

Нагадаємо, бюджет столиці на 2024 рік наразі обговорюється в стінах мерії, його ухвалення буде в середині грудня. Однак на етапі дискусій деякі депутати вже не погоджуються з тим, що на транспортну інфраструктуру хочуть виділити у 20 разів більше, ніж на армію.