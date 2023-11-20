Брусчатка вместо дронов — сколько средств тратят областные центры на благоустройство

Митингующие под стенами КГГА. Фото: Новини.LIVE

За время полномасштабной войны много средств из местных бюджетов выделялись на те нужды, которые, по мнению общества, сейчас не ко времени, ведь нашим воинам не хватает много оборудования на фронте, чтобы бороться с российскими оккупантами. Журналисты узнали, сколько было выделено средств для областных бригад ТрО в течение девяти месяцев 2023 года и как объем таких сумм соотносится с расходами на другие нужды областных центров.

Об этом пишет Forbes.

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Поддержка ВСУ из местного бюджета

Как известно, местные бюджеты могут частично оказывать поддержку ВСУ. А именно путем военных облигаций или организацией волонтерской помощи. Однако финансировать свои бригады ТРО они могут полностью, таким образом они оказывают существенное влияние на боеспособность местных военных.

"В каждой области создана одна или несколько бригад терробороны, с июня 2022 года их начали применять за пределами их областей, они стали полноценными военными бригадами, воюющими на разных участках фронта. Forbes посмотрел, как областные центры помогали силам обороны по состоянию на 1 октября 2023 года года", — говорится в сообщении.

Статистика среди украинских городов

Отмечается, что 21 город страны предоставил 3,8 млрд грн на нужды сил обороны. В свою очередь на благоустройство было израсходовано 12,8 млрд грн.

В свою очередь бюджеты этих 21 городов имеют постоянные доходы от "военного" НДФЛ в сумме более 26 млрд грн. Наименьшее количество таких доходов в Луцке (а именно 354 млн грн), наибольшее — в Харькове (4,7 млрд грн).

Расходы областных центров. Инфографика: Forbes

"Киев не включен в анализ, ведь в столичном бюджете уникальная ситуация с расходами на оборону. В конце октября Кличко заявил: в этом году столица уже предусмотрела и направляет защитникам более 6,2 млрд грн. При этом отдельной статьи расходов на местную тероборону, как и в других городах, нет. Зато есть субвенция в государственный бюджет на нужды обороны, которую в октябре увеличили с 300 млн грн до 1,38 млрд", — говорится в сообщении.

Какие города предпочитают оборону

В свою очередь только город Житомир предпочитает оборону, а не благоустройство: 547 млн грн и 246 млн грн соответственно.

Также Луцк финансирует оборону и благоустройство почти одинаково, а именно 156 млн грн и 152 млн грн соответственно. Однако руководство других областей тратит на благоустройство региона гораздо больше средств.

"В абсолютных цифрах наибольшее финансирование обоих направлений в Днепре: 1,4 млрд — на оборону, и 3,2 млрд — на благоустройство. В части всего бюджета больше всего на благоустройство потратили Черновцы — почти 19%, на тероборону потратили всего 0,1%, или 5 млн грн", — добавляют в материале.

Что касается Харькова, Ужгорода и Херсона, то журналисты не смогли найти расходы на тероборону. В Херсоне на благоустройство было израсходовано всего восемь миллионов гривен, однако Харьков запланировал потратить один миллиард гривен на такие нужды.

Напомним, бюджет столицы на 2024 год обсуждается в стенах мэрии, его принятие будет в середине декабря. Однако на этапе дискуссий некоторые депутаты уже не согласны с тем, что на транспортную инфраструктуру хотят выделить в 20 раз больше, чем на армию.