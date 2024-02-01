ПриватБанк повідомив про сплеск покупок у 2023 році — що купували українці

Розрахунок за послугу. Фото: Unplush

Клієнти держфінустанови "ПриватБанк" за рік оплатили безготівкою за допомогою банківських карток та гаджетів понад три мільярди покупок. Сплачена сума коштів на 40% більша проти показника минулого року.

Про це повідомляє пресслужба банку.

Читайте також:

Оплата картками ПриватБанку у 2023 році

За словами керівника напрямку торгового еквайрингу ПриватБанку Сергія Макаренка, торік громадяни стали більше віддавати перевагу оплаті покупок та послуг безготівково.

За 12 місяців року оплатили покупок на 780 мільярдів гривень, що у понад 40% більше проти 2022 року, коли було сплачено 550 мільярдів гривень.

При цьому активно розширює мережу безготівки український бізнес. У 2023-му кількість торговців, які стали приймати картки через термінали ПриватБанку, зросла на 38% і тепер становить 182 тисячі. Сукупно у торговельній мережі налічується 288 тисяч терміналів банку. Показник на 30% перевищує значення 2022-го.

Що безготівково купували українці у 2023-му

За даними банку, клієнти найбільше витратили коштів на:

продукти харчування — більш ніж 350 млрд грн (частка витрат на їжу знизилася з 48% до 45% від загальної суми витрат);

ліки та товари для здоровʼя — частка у 8,5% споживчого кошика;

одяг та взуття — частка 8,1%;

товари для дому — 7,2%;

заклади громадського харчування — 7%.

Джерело: ПриватБанк

У ТОП-10 товарів та послуг, за які найбільше розраховувались українці картками:

електроніка та побутова техніка — 5% споживчого кошика;

паливо — 4,2%;

витрати на транспорт — 1,5%;

відпочинок — 1,4%;

аксесуари — 1,2%.

"Щодня через мережу POS-терміналів ПриватБанку власники банківських карток оплачують близько 8 млн покупок", — додали у ПриватБанку.

Що ще варто знати

Нагадаємо, раніше ми писали, що ПриватБанк може розривати відносини та блокувати рахунки клієнтів без попередження. Причиною стають підозрілі, на думку банку, операції у рамках фінансового моніторингу.

Також ми повідомляли, що обсяг приватних переказів в Україну з-за кордону за минулий рік значно скоротився. Перекази за січень-серпень 2023 року впали на майже 8%, або на 700 млн доларів.