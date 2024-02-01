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Бум покупок у 2023-му — ПриватБанк розповів про витрати українців

1 лютого 2024 12:38
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
ПриватБанк повідомив про сплеск покупок у 2023 році — що купували українці
Розрахунок за послугу. Фото: Unplush
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

Клієнти держфінустанови "ПриватБанк" за рік оплатили безготівкою за допомогою банківських карток та гаджетів понад три мільярди покупок. Сплачена сума коштів на 40% більша проти показника минулого року.

Про це повідомляє пресслужба банку.

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За словами керівника напрямку торгового еквайрингу ПриватБанку Сергія Макаренка, торік громадяни стали більше віддавати перевагу оплаті покупок та послуг безготівково.

За 12 місяців року оплатили покупок на 780 мільярдів гривень, що у понад 40% більше проти 2022 року, коли було сплачено 550 мільярдів гривень.

При цьому активно розширює мережу безготівки український бізнес. У 2023-му кількість торговців, які стали приймати картки через термінали ПриватБанку, зросла на 38% і тепер становить 182 тисячі. Сукупно у торговельній мережі налічується 288 тисяч терміналів банку. Показник на 30% перевищує значення 2022-го.

Що безготівково купували українці у 2023-му

За даними банку, клієнти найбільше витратили коштів на:
продукти харчування — більш ніж 350 млрд грн (частка витрат на їжу знизилася з 48% до 45% від загальної суми витрат);

  • ліки та товари для здоровʼя — частка у 8,5% споживчого кошика;
  • одяг та взуття — частка 8,1%;
  • товари для дому — 7,2%;
  • заклади громадського харчування — 7%.  

 

ПриватБанк
Джерело: ПриватБанк

У ТОП-10 товарів та послуг, за які найбільше розраховувались українці картками:

  • електроніка та побутова техніка — 5% споживчого кошика;
  • паливо — 4,2%;
  • витрати на транспорт — 1,5%;
  • відпочинок — 1,4%;
  • аксесуари — 1,2%.

"Щодня через мережу POS-терміналів ПриватБанку власники банківських карток оплачують близько 8 млн покупок", — додали у ПриватБанку.

Що ще варто знати

Нагадаємо, раніше ми писали, що ПриватБанк може розривати відносини та блокувати рахунки клієнтів без попередження. Причиною стають підозрілі, на думку банку, операції у рамках фінансового моніторингу.

Також ми повідомляли, що обсяг приватних переказів в Україну з-за кордону за минулий рік значно скоротився. Перекази за січень-серпень 2023 року впали на майже 8%, або на 700 млн доларів. 

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