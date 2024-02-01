ПриватБанк сообщил о всплеске покупок в 2023 году — что покупали украинцы

Расчет за услугу. Фото: Unplush

Клиенты госфинучреждения "ПриватБанк" за год оплатили безналичными с помощью банковских карт и гаджетов более трех миллиардов покупок. Уплаченная сумма средств на 40% больше по сравнению с показателем прошлого года.

Об этом сообщает пресс-служба банка.

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Оплата картами ПриватБанка в 2023 году

По словам руководителя направления торгового эквайринга ПриватБанка Сергея Макаренко, в прошлом году граждане стали больше отдавать предпочтение оплате покупок и услуг безналично.

За 12 месяцев года оплатили покупок на 780 миллиардов гривен, что в более чем 40% больше против 2022 года, когда было уплачено 550 миллиардов гривен.

При этом активно расширяет сеть безналичности украинский бизнес. В 2023-м количество торговцев, которые стали принимать карты через терминалы ПриватБанка, выросло на 38% и теперь составляет 182 тысячи. Совокупно в торговой сети насчитывается 288 тыс. терминалов банка. Показатель на 30% превышает значение 2022-го.

Что безналично покупали украинцы в 2023-м

По данным банка, клиенты больше всего потратили средств на:

продукты питания — более 350 млрд грн (доля расходов на еду снизилась с 48% до 45% от общей суммы расходов);

лекарства и товары для здоровья — доля в 8,5% потребительской корзины;

одежда и обувь — доля 8,1%;

товары для дома — 7,2%;

заведения общепита — 7%.

Источник: ПриватБанк

В ТОП-10 товаров и услуг, за которые больше всего рассчитывались украинцы карточками:

электроника и бытовая техника — 5% потребительской корзины;

топливо — 4,2%;

расходы на транспорт — 1,5%;

отдых — 1,4%;

аксессуары — 1,2%.

"Каждый день через сеть POS-терминалов ПриватБанка владельцы банковских карт оплачивают около 8 млн покупок", — добавили в ПриватБанке.

Что еще стоит знать

Напомним, ранее мы писали, что ПриватБанк может разрывать отношения и блокировать счета клиентов без уведомления. Причиной становятся подозрительные, по мнению банка, сделки в рамках финансового мониторинга.

Также мы сообщали, что объем частных переводов в Украину из-за границы за прошлый год значительно сократился. Переводы за январь-август 2023 года упали почти на 8%, или на 700 млн долларов.