ПриватБанк сообщил о всплеске покупок в 2023 году — что покупали украинцы

Бум покупок в 2023-м — ПриватБанк рассказал о расходах украинцев
Клиенты госфинучреждения "ПриватБанк" за год оплатили безналичными с помощью банковских карт и гаджетов более трех миллиардов покупок. Уплаченная сумма средств на 40% больше по сравнению с показателем прошлого года.
Об этом сообщает пресс-служба банка.
Оплата картами ПриватБанка в 2023 году
По словам руководителя направления торгового эквайринга ПриватБанка Сергея Макаренко, в прошлом году граждане стали больше отдавать предпочтение оплате покупок и услуг безналично.
За 12 месяцев года оплатили покупок на 780 миллиардов гривен, что в более чем 40% больше против 2022 года, когда было уплачено 550 миллиардов гривен.
При этом активно расширяет сеть безналичности украинский бизнес. В 2023-м количество торговцев, которые стали принимать карты через терминалы ПриватБанка, выросло на 38% и теперь составляет 182 тысячи. Совокупно в торговой сети насчитывается 288 тыс. терминалов банка. Показатель на 30% превышает значение 2022-го.
Что безналично покупали украинцы в 2023-м
По данным банка, клиенты больше всего потратили средств на:
продукты питания — более 350 млрд грн (доля расходов на еду снизилась с 48% до 45% от общей суммы расходов);
- лекарства и товары для здоровья — доля в 8,5% потребительской корзины;
- одежда и обувь — доля 8,1%;
- товары для дома — 7,2%;
- заведения общепита — 7%.
В ТОП-10 товаров и услуг, за которые больше всего рассчитывались украинцы карточками:
- электроника и бытовая техника — 5% потребительской корзины;
- топливо — 4,2%;
- расходы на транспорт — 1,5%;
- отдых — 1,4%;
- аксессуары — 1,2%.
"Каждый день через сеть POS-терминалов ПриватБанка владельцы банковских карт оплачивают около 8 млн покупок", — добавили в ПриватБанке.
Что еще стоит знать
Напомним, ранее мы писали, что ПриватБанк может разрывать отношения и блокировать счета клиентов без уведомления. Причиной становятся подозрительные, по мнению банка, сделки в рамках финансового мониторинга.
Также мы сообщали, что объем частных переводов в Украину из-за границы за прошлый год значительно сократился. Переводы за январь-август 2023 года упали почти на 8%, или на 700 млн долларов.
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