100 тисяч гривень на розвиток власної справи — хто може отримати

Людина тримає крупну суму грошей. Фото: GMSInfo

Після початку повномасштабного вторгнення Росії багато сімей в Україні втратили житло, роботу та заощадження. З метою ефективної підтримки тих, хто опинився в скрутних життєвих обставинах, уряд відновив раніше розроблену програму "Рука допомоги", спрямовану на допомогу малозабезпеченим особам у відкритті власного бізнесу.

Про це повідомляє Міністерство соціальної політики України.

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Призначення кредиту "Рука допомоги"

Програма "Рука допомоги" надає можливість непрацюючим, але працездатним членам малозабезпеченої сім'ї отримати одноразову безвідсоткову поворотну допомогу розміром до 100,5 тис. грн для відкриття чи розвитку власного бізнесу.

Ці кошти можуть використовуватися на придбання обладнання та матеріалів, необхідних для розвитку власної справи.

Фінансова допомога надається у безготівковій формі.

Призначення кредиту. Інфографіка: Мінсоцполітики

Умови надання допомоги



Українець може скористатися можливістю отримати безвідсотковий кредит від держави для розпочатку власної справи на термін трьох років.

Повернення допомоги можливе:

Після закінчення трьохрічного терміну з дати її отримання, одноразовим платежем (протягом 30 календарних днів).

Достроково, частинами, відповідно до графіка, який затверджений центром зайнятості.

Сума фінансової допомоги, що повертається, зменшується на обсяг сплачених податків, зборів та ЄСВ. Важливо відзначити, що фінансову допомогу не потрібно повертати у разі, якщо завдяки їй підприємець:

Сплатив податки, збори та ЄСВ у сумі, що перевищує розмір наданої допомоги.

У перший рік з дати отримання допомоги працевлаштував не менше двох осіб із малозабезпечених сімей на строк не менше, ніж два роки (за направленням центру зайнятості).

Порядок повернення кредиту. Інфографіка: Мінсоцполітики

Необхідний пакет документів



Особа, яка висловила бажання розпочати підприємницьку діяльність і отримати фінансову підтримку, подає до центру зайнятості наступні документи:

Заяву про надання фінансової допомоги.

Бізнес-план, який може бути розроблений самостійно або у процесі професійного навчання в центрі зайнятості.

Довідку про відсутність судимостей.



Для підтвердження інформації про наявність (відсутність) обтяжень рухомого та нерухомого майна використовується витяг з Державного реєстру обтяжень рухомого майна та інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

Документи для кредиту. Інфографіка: Мінсоцполітики

Де можна отримати допомогу



Для отримання фінансової підтримки у межах цієї програми необхідно:

Звернутися до найближчого центру зайнятості.

Подати необхідні документи до спеціально створеної комісії, яка відповідає за прийняття рішень щодо надання допомоги для досягнення економічної самостійності малозабезпечених сімей.

Як отримати кредит

Після отримання та реєстрації всіх необхідних документів, центр зайнятості передає їх на розгляд комісії. Після засідання комісії особі надсилається письмове повідомлення про схвалене рішення.

У випадку позитивного рішення, особі упродовж 30 календарних днів з дати отримання повідомлення необхідно створити юридичну особу чи зареєструватися як фізична особа-підприємець (ФОП).

Після цього укладається угода про надання фінансової допомоги між міжрегіональним/регіональним центром зайнятості, центром зайнятості та особою, яка виявила бажання провадити підприємницьку діяльність.

Для отримання допомоги на закупівлю обладнання й матеріалів, особа подає до центру зайнятості:

Рахунок-фактуру (рахунок, квитанцію, накладну тощо).

Договір, укладений з постачальником (продавцем) обладнання і матеріалів.

На підставі цих документів міжрегіональний/регіональний центр зайнятості перераховує кошти для закупівлі обладнання та матеріалів на розрахунковий рахунок постачальника (продавця).

Процедура отримання допомоги. Інфографіка: Мінсоцполітики

Нагадаємо, Ощадбанк з 1 листопада 2023 року розпочав приймання заявок у межах другого етапу програми грантової підтримки від уряду Німеччини з метою кредитування підприємств мікро-, малого та середнього бізнесу.