100 тысяч гривен на развитие собственного дела — кто может получить

Человек, держащий крупную сумму денег. Фото: GMSInfo

После начала полномасштабного вторжения России многие семьи в Украине потеряли жилье, работу и сбережения. В целях эффективной поддержки тех, кто оказался в сложных жизненных обстоятельствах, правительство возобновило ранее разработанную программу "Рука помощи", направленную на помощь малоимущим лицам в открытии собственного бизнеса.

Об этом сообщает Министерство социальной политики Украины .

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Назначение кредита "Рука помощи"

Программа "Рука помощи" предоставляет возможность неработающим, но трудоспособным членам малообеспеченной семьи получить одноразовую беспроцентную возвратную помощь в размере до 100,5 тыс. грн для открытия или развития собственного бизнеса.

Эти средства могут использоваться для приобретения оборудования и материалов, необходимых для развития собственного дела.

Финансовая помощь предоставляется в безналичной форме.

Назначение кредита. Инфографика: Минсоцполитики

Условия оказания помощи



Украинец может воспользоваться возможностью получить беспроцентный кредит от государства для начала собственного дела сроком на три года.

Возврат помощи может быть:

По истечении трехлетнего срока с даты ее получения одноразовым платежом (в течение 30 календарных дней).

Досрочно, по частям, в соответствии с графиком, утвержденным центром занятости.

Возвращаемая сумма финансовой помощи уменьшается на объем уплаченных налогов, сборов и ЕСВ. Важно отметить, что финансовую помощь не следует возвращать в случае, если благодаря ей предприниматель:

Уплатил налоги, сборы и ЕСВ в сумме, превышающей размер оказанной помощи.

В первый год с даты получения помощи трудоустроил не менее двух человек из малообеспеченных семей на срок не менее двух лет (по направлению центра занятости).

Порядок возврата кредита. Инфографика: Минсоцполитики

Необходимый пакет документов



Лицо, которое выразило желание начать предпринимательскую деятельность и получить финансовую поддержку, подает в центр занятости следующие документы:

Заявление о предоставлении финансовой помощи.

Бизнес план, который может быть разработан самостоятельно или в процессе профессионального обучения в центре занятости.

Справка об отсутствии судимостей.



Для подтверждения информации о наличии (отсутствии) обременений движимого и недвижимого имущества используется выписка из Государственного реестра обременений движимого имущества и информация из Государственного реестра прав на недвижимое имущество.

Документы по кредиту. Инфографика: Минсоцполитики

Где можно получить помощь



Для получения финансовой поддержки в рамках этой программы необходимо:

Обратиться в ближайший центр занятости.

Подать необходимые документы в специально созданную комиссию, которая отвечает за принятие решений по оказанию помощи для достижения экономической самостоятельности малообеспеченных семей.

Как получить кредит

После получения и регистрации всех необходимых документов центр занятости передает их на рассмотрение комиссии. После заседания комиссии лицу направляется письменное уведомление об одобренном решении.

В случае положительного решения, лицу в течение 30 календарных дней с даты получения уведомления необходимо создать юридическое лицо или зарегистрироваться как физическое лицо-предприниматель (ФЛП).

После этого заключается соглашение о предоставлении финансовой помощи между межрегиональным/региональным центром занятости, центром занятости и лицом, изъявившим желание осуществлять предпринимательскую деятельность.

Для получения помощи на закупку оборудования и материалов, лицо подает в центр занятости:

Счет-фактуру (счет, квитанцию, накладную и т.п.).

Договор, заключенный с поставщиком (продавцом) оборудования и материалов.

На основании этих документов, межрегиональный/региональный центр занятости перечисляет средства для закупки оборудования и материалов на расчетный счет поставщика (продавца).

Процедура получения пособия. Инфографика: Минсоцполитики

Напомним, Ощадбанк с 1 ноября 2023 года начал прием заявок в рамках второго этапа программы грантовой поддержки от правительства Германии с целью кредитования предприятий микро-, малого и среднего бизнеса.