100 тысяч гривен на развитие собственного дела — кто может получить
После начала полномасштабного вторжения России многие семьи в Украине потеряли жилье, работу и сбережения. В целях эффективной поддержки тех, кто оказался в сложных жизненных обстоятельствах, правительство возобновило ранее разработанную программу "Рука помощи", направленную на помощь малоимущим лицам в открытии собственного бизнеса.
Об этом сообщает Министерство социальной политики Украины .
Назначение кредита "Рука помощи"
Программа "Рука помощи" предоставляет возможность неработающим, но трудоспособным членам малообеспеченной семьи получить одноразовую беспроцентную возвратную помощь в размере до 100,5 тыс. грн для открытия или развития собственного бизнеса.
Эти средства могут использоваться для приобретения оборудования и материалов, необходимых для развития собственного дела.
Финансовая помощь предоставляется в безналичной форме.
Условия оказания помощи
Украинец может воспользоваться возможностью получить беспроцентный кредит от государства для начала собственного дела сроком на три года.
Возврат помощи может быть:
- По истечении трехлетнего срока с даты ее получения одноразовым платежом (в течение 30 календарных дней).
- Досрочно, по частям, в соответствии с графиком, утвержденным центром занятости.
Возвращаемая сумма финансовой помощи уменьшается на объем уплаченных налогов, сборов и ЕСВ. Важно отметить, что финансовую помощь не следует возвращать в случае, если благодаря ей предприниматель:
- Уплатил налоги, сборы и ЕСВ в сумме, превышающей размер оказанной помощи.
- В первый год с даты получения помощи трудоустроил не менее двух человек из малообеспеченных семей на срок не менее двух лет (по направлению центра занятости).
Необходимый пакет документов
Лицо, которое выразило желание начать предпринимательскую деятельность и получить финансовую поддержку, подает в центр занятости следующие документы:
- Заявление о предоставлении финансовой помощи.
- Бизнес план, который может быть разработан самостоятельно или в процессе профессионального обучения в центре занятости.
- Справка об отсутствии судимостей.
Для подтверждения информации о наличии (отсутствии) обременений движимого и недвижимого имущества используется выписка из Государственного реестра обременений движимого имущества и информация из Государственного реестра прав на недвижимое имущество.
Где можно получить помощь
Для получения финансовой поддержки в рамках этой программы необходимо:
- Обратиться в ближайший центр занятости.
- Подать необходимые документы в специально созданную комиссию, которая отвечает за принятие решений по оказанию помощи для достижения экономической самостоятельности малообеспеченных семей.
Как получить кредит
После получения и регистрации всех необходимых документов центр занятости передает их на рассмотрение комиссии. После заседания комиссии лицу направляется письменное уведомление об одобренном решении.
В случае положительного решения, лицу в течение 30 календарных дней с даты получения уведомления необходимо создать юридическое лицо или зарегистрироваться как физическое лицо-предприниматель (ФЛП).
После этого заключается соглашение о предоставлении финансовой помощи между межрегиональным/региональным центром занятости, центром занятости и лицом, изъявившим желание осуществлять предпринимательскую деятельность.
Для получения помощи на закупку оборудования и материалов, лицо подает в центр занятости:
- Счет-фактуру (счет, квитанцию, накладную и т.п.).
- Договор, заключенный с поставщиком (продавцом) оборудования и материалов.
На основании этих документов, межрегиональный/региональный центр занятости перечисляет средства для закупки оборудования и материалов на расчетный счет поставщика (продавца).
Напомним, Ощадбанк с 1 ноября 2023 года начал прием заявок в рамках второго этапа программы грантовой поддержки от правительства Германии с целью кредитования предприятий микро-, малого и среднего бизнеса.
Читайте Новини.LIVE!