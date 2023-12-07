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100 тысяч гривен на развитие собственного дела — кто может получить

7 декабря 2023 18:19
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ирина Шпак
Ирина Шпак
редактор
100 тысяч гривен на развитие собственного дела — кто может получить
Человек, держащий крупную сумму денег. Фото: GMSInfo
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ирина Шпак
Ирина Шпак
редактор

После начала полномасштабного вторжения России многие семьи в Украине потеряли жилье, работу и сбережения. В целях эффективной поддержки тех, кто оказался в сложных жизненных обстоятельствах, правительство возобновило ранее разработанную программу "Рука помощи", направленную на помощь малоимущим лицам в открытии собственного бизнеса.

Об этом сообщает Министерство социальной политики Украины .

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Назначение кредита "Рука помощи"

Программа "Рука помощи" предоставляет возможность неработающим, но трудоспособным членам малообеспеченной семьи получить одноразовую беспроцентную возвратную помощь в размере до 100,5 тыс. грн для открытия или развития собственного бизнеса.

Эти средства могут использоваться для приобретения оборудования и материалов, необходимых для развития собственного дела.

Финансовая помощь предоставляется в безналичной форме.

Кредит "Рука помощи". Фото: Минсоцполитики
Назначение кредита. Инфографика: Минсоцполитики

Условия оказания помощи


Украинец может воспользоваться возможностью получить беспроцентный кредит от государства для начала собственного дела сроком на три года.

Возврат помощи может быть:

  • По истечении трехлетнего срока с даты ее получения одноразовым платежом (в течение 30 календарных дней).
  • Досрочно, по частям, в соответствии с графиком, утвержденным центром занятости.

Возвращаемая сумма финансовой помощи уменьшается на объем уплаченных налогов, сборов и ЕСВ. Важно отметить, что финансовую помощь не следует возвращать в случае, если благодаря ей предприниматель:

  • Уплатил налоги, сборы и ЕСВ в сумме, превышающей размер оказанной помощи.
  • В первый год с даты получения помощи трудоустроил не менее двух человек из малообеспеченных семей на срок не менее двух лет (по направлению центра занятости).
порядок возврата кредита. Инфографика: Минсоцполитики
Порядок возврата кредита. Инфографика: Минсоцполитики

Необходимый пакет документов


Лицо, которое выразило желание начать предпринимательскую деятельность и получить финансовую поддержку, подает в центр занятости следующие документы:

  • Заявление о предоставлении финансовой помощи.
  • Бизнес план, который может быть разработан самостоятельно или в процессе профессионального обучения в центре занятости.
  • Справка об отсутствии судимостей.


Для подтверждения информации о наличии (отсутствии) обременений движимого и недвижимого имущества используется выписка из Государственного реестра обременений движимого имущества и информация из Государственного реестра прав на недвижимое имущество.

Документы по кредиту. Инфографика: Минсоцполитики
Документы по кредиту. Инфографика: Минсоцполитики

Где можно получить помощь


Для получения финансовой поддержки в рамках этой программы необходимо:

  • Обратиться в ближайший центр занятости.
  • Подать необходимые документы в специально созданную комиссию, которая отвечает за принятие решений по оказанию помощи для достижения экономической самостоятельности малообеспеченных семей.

Как получить кредит

После получения и регистрации всех необходимых документов центр занятости передает их на рассмотрение комиссии. После заседания комиссии лицу направляется письменное уведомление об одобренном решении.

В случае положительного решения, лицу в течение 30 календарных дней с даты получения уведомления необходимо создать юридическое лицо или зарегистрироваться как физическое лицо-предприниматель (ФЛП).

После этого заключается соглашение о предоставлении финансовой помощи между межрегиональным/региональным центром занятости, центром занятости и лицом, изъявившим желание осуществлять предпринимательскую деятельность.

Для получения помощи на закупку оборудования и материалов, лицо подает в центр занятости:

  • Счет-фактуру (счет, квитанцию, накладную и т.п.).
  • Договор, заключенный с поставщиком (продавцом) оборудования и материалов.

На основании этих документов, межрегиональный/региональный центр занятости перечисляет средства для закупки оборудования и материалов на расчетный счет поставщика (продавца).

Как получить помощь
Процедура получения пособия. Инфографика: Минсоцполитики

Напомним, Ощадбанк с 1 ноября 2023 года начал прием заявок в рамках второго этапа программы грантовой поддержки от правительства Германии с целью кредитования предприятий микро-, малого и среднего бизнеса.

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