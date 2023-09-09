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"1+1" не має інформації про арешт активів каналу

9 вересня 2023 04:18
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
"1+1" не має інформації про арешт активів каналу
Логотип каналу "1+1". Фото: Google
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Телеканал "1+1" не має інформації про арешт активів "1+1 media", які належать олігарху Ігорю Коломойському.

Про це повідомляє видання Detector.media.

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Арешт активів "1+1 media"

У компанії зазначають, що Ігор Коломойський не є єдиним власником компанії, а судові процеси проти нього жодним чином не впливають на діяльність каналу. А саму інформацію про відчуження прав на каналі назвали маніпуляцією.

"Компанія вже тривалий час є самостійним бізнесом, комерційно успішним та фінансово незалежним. Наразі судові процеси жодним чином не впливають на ведення нашої господарської діяльності та лідерство в українському медіасегменті. Що стосується інформації про відчуження прав на телеканал "1+1", які поширюються серед анонімних Telegram-каналів та певних персон — вважаємо недоцільним коментувати подібні маніпуляції", — йдеться в заяві компанії.

Нагадаємо, НАБУ та САП наклали арешт на активи колишнього бенефіціарного власника Приватбанку після оголошення йому підозри. Арешт на активи олігарха наклали на 48 годин. Їхня вартість — понад три мільярди гривень. 

Також ми писали, що слідчі НАБУ за згодою керівництва САП донесли до ексголовного власника ПАТ КБ "ПриватБанк" (Ігоря Коломойського) та п'ятьох його соратників інформацію про підозру у незаконному привласненні грошових активів банку. Підозрювані привласнили собі суму, що перевищує 9,2 млрд гривень.

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