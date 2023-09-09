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"1+1" не располагает информацией об аресте активов канала

9 сентября 2023 04:18
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
"1+1" не располагает информацией об аресте активов канала
Логотип канала "1+1". Фото: Google
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Телеканал "1+1" не располагает информацией об аресте активов "1+1 media", принадлежащих олигарху Игорю Коломойскому.

Об этом сообщает издание Detector.media.

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Арест активов "1+1 media"

В компании отмечают, что Игорь Коломойский не единственный владелец компании, а судебные процессы против него никоим образом не влияют на деятельность канала. Саму же информацию об отчуждении прав на канале назвали манипуляцией.

"Компания уже долгое время является самостоятельным бизнесом, коммерчески успешным и финансово независимым. Сейчас судебные процессы никоим образом не влияют на ведение нашей хозяйственной деятельности и лидерство в украинском медиасегменте. Что касается информации об отчуждении прав на телеканал "1+1", которые распространяются среди анонимных Telegram-каналов и определенных персон — считаем нецелесообразным комментировать подобные манипуляции", — говорится в заявлении компании.

Напомним, НАБУ и САП наложили арест на активы бывшего бенефициарного владельца ПриватБанка после оглашения ему подозрения. Арест на активы олигарха наложили на 48 часов. Их стоимость — более трех миллиардов гривен.

Также мы писали, что следователи НАБУ с согласия руководства САП донесли до эксголовного владельца ПАО КБ "ПриватБанк" (Игоря Коломойского) и пятерых его соратников информацию о подозрении в незаконном присвоении денежных активов банка. Подозреваемые присвоили себе сумму, превышающую 9,2 млрд. гривен.

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