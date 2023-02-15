Податкові пільги для бізнесу — аграрії виступають проти їх скасування

Пропонують залишити пільги до кінця воєнного стану

Українські аграрії виступають проти скасування податкових пільг для бізнесу, які було запроваджено на початку війни минулого року. Пропонують залишити їх до кінця воєнного стану.

Про це йдеться у повідомленні Асоціації "Український клуб аграрного бізнесу".

Необхідність пільг для бізнесу

Зазначається, що Асоціація звернулася до голови парламентського Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данила Гетманцева із проханням не підтримувати скасування пільг. Йдеться про проєкт закону "Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо особливостей оподаткування у період дії воєнного стану" (№8401), який передбачає скасування низки податкових пільг для бізнесу.

Ініціатори законопроєкту пояснювали необхідність ухвалення цього законопроєкту вимогами Міжнародного валютного фонду (МВФ). В Асоціації наголошують, що розуміють важливість і необхідність продовження та поглиблення співпраці з МВФ, однак війна завдала великої шкоди аграрному сектору України і бізнес перебуває на межі рентабельності.

"Війна завдала великої шкоди агросектору України: за різними експертними оцінками, непрямі втрати складають $34,25 млрд. Водночас аграрний бізнес сьогодні знаходиться на межі своєї рентабельності, воєнні дії на території України продовжуються, і аграрний сектор продовжує нести збитки через збройну агресію росії. Тому скасування податкових пільг, які було запроваджено на період дії воєнного стану, призведе до суттєвого зменшення можливостей підприємств продовжувати вести свою господарську діяльність", — наголошується у заяві.

УКАБ готовий долучитися до напрацювання альтернативного проєкту закону.

Нагадаємо, в Україні з 1 липня 2023 року збираються скасувати єдину пільгову систему оподаткування для бізнесу, яка передбачала сплату тільки 2% від доходу (до війни було 5%). Кабінет міністрів підтримав відповідний законопроєкт, його ще має розглянути Верховна Рада.