Налоговые льготы для бизнеса — аграрии выступают против их отмены

Предлагают оставить льготы до конца военного положения

Украинские аграрии выступают против отмены налоговых льгот для бизнеса, введенных в начале войны прошлого года. Предлагают оставить их до конца военного положения.

Об этом говорится в сообщении Ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса".

Необходимость льгот для бизнеса

Отмечается, что Ассоциация обратилась к главе парламентского Комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Данилу Гетманцеву с просьбой не поддерживать отмену льгот. Речь идет о проекте закона "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законы Украины об особенностях налогообложения в период действия военного положения" (№8401), который предусматривает отмену ряда налоговых льгот для бизнеса.

Инициаторы законопроекта объясняли необходимость принятия этого законопроекта требованиями Международного валютного фонда (МВФ). В Ассоциации отмечают, что понимают важность и необходимость продолжения и углубления сотрудничества с МВФ, однако война нанесла большой ущерб аграрному сектору Украины и бизнес находится на грани рентабельности.

"Война нанесла большой ущерб агросектору Украины: по разным экспертным оценкам, косвенные потери составляют $34,25 млрд. В то же время аграрный бизнес сегодня находится на грани своей рентабельности, военные действия на территории Украины продолжаются, и аграрный сектор продолжает нести убытки из-за вооруженной агрессии россии. Поэтому отмена налоговых льгот, введенных на период действия военного положения, приведет к существенному уменьшению возможностей предприятий продолжать вести свою хозяйственную деятельность", — отмечается в заявлении.

УКАБ готов приобщиться к разработке альтернативного проекта закона.

Напомним, в Украине с 1 июля 2023 года собираются отменить единую льготную систему налогообложения для бизнеса, которая предусматривала уплату только 2% от дохода (до войны было 5%). Кабинет министров поддержал соответствующий законопроект, его еще предстоит рассмотреть Верховная Рада.