Налоговые льготы для бизнеса — аграрии выступают против их отмены

Аграрии выступают против отмены налоговых льгот для бизнеса
Украинские аграрии выступают против отмены налоговых льгот для бизнеса, введенных в начале войны прошлого года. Предлагают оставить их до конца военного положения.
Об этом говорится в сообщении Ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса".
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Необходимость льгот для бизнеса
Отмечается, что Ассоциация обратилась к главе парламентского Комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Данилу Гетманцеву с просьбой не поддерживать отмену льгот. Речь идет о проекте закона "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законы Украины об особенностях налогообложения в период действия военного положения" (№8401), который предусматривает отмену ряда налоговых льгот для бизнеса.
Инициаторы законопроекта объясняли необходимость принятия этого законопроекта требованиями Международного валютного фонда (МВФ). В Ассоциации отмечают, что понимают важность и необходимость продолжения и углубления сотрудничества с МВФ, однако война нанесла большой ущерб аграрному сектору Украины и бизнес находится на грани рентабельности.
"Война нанесла большой ущерб агросектору Украины: по разным экспертным оценкам, косвенные потери составляют $34,25 млрд. В то же время аграрный бизнес сегодня находится на грани своей рентабельности, военные действия на территории Украины продолжаются, и аграрный сектор продолжает нести убытки из-за вооруженной агрессии россии. Поэтому отмена налоговых льгот, введенных на период действия военного положения, приведет к существенному уменьшению возможностей предприятий продолжать вести свою хозяйственную деятельность", — отмечается в заявлении.
УКАБ готов приобщиться к разработке альтернативного проекта закона.
Напомним, в Украине с 1 июля 2023 года собираются отменить единую льготную систему налогообложения для бизнеса, которая предусматривала уплату только 2% от дохода (до войны было 5%). Кабинет министров поддержал соответствующий законопроект, его еще предстоит рассмотреть Верховная Рада.