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Ахметов змінює форму власності своєї головної компанії — для чого

31 жовтня 2023 23:22
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Ахметов змінює форму власності своєї головної компанії — для чого
Власник АТ "СКМ" Рінат Ахметов. Фото: УНІАН
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Приватне акціонерне товариство (ПАТ) "Систем Кепітал Менеджмент" ("СКМ") Ріната Ахметова змінює організаційно-правову форму на товариство з обмеженою відповідальністю (ТОВ).

Про це повідомила речниця "СКМ" Влада Дармостук. Про це пише агенція Інтерфакс-Україна.

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За словами речниці компанії Влади Дармостук, причина реорганізації — набуття чинності нового закону про акціонерні товариства.

"Фактично ця організаційно-правова форма не є найзручнішою для ведення господарської діяльності компанією, що має лише одного власника", — пояснила пані Дармостук.

За її словами, ТОВ буде правонаступником усіх зобов’язань, прав і обов’язків, активів і майна АТ "СКМ".

За даними Національного депозитарію України, через реорганізацію обіг акцій "СКМ"  припинено з 5 жовтня.

Нагадаємо, український бізнесмен Рінат Ахметов подав позов проти Росії. Як інвестор він вимагатиме від Росії через арбітражний суд компенсувати всі збитки, завдані його активам на сході країни, які були експропрійовані під керівництвом або контролем рф у 2014 — 2017 роках.

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