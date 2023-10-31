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Ахметов меняет форму собственности своей главной компании — для чего

31 октября 2023 23:22
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Ахметов меняет форму собственности своей главной компании — для чего
Владелец АО "СКМ" Ринат Ахметов. Фото: УНИАН
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Частное акционерное общество (ПАО) "Систем Кэпитал Менеджмент" ("СКМ") Рината Ахметова меняет организационно-правовую форму на общество с ограниченной ответственностью (ООО).

Об этом сообщила спикер "СКМ" Влада Дармостук. Об этом пишет агентство Интерфакс-Украина.

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По словам пресс-секретаря компании Влады Дармостук, причина реорганизации — вступление в силу нового закона об акционерных обществах.

"Фактически эта организационно-правовая форма не является самой удобной для ведения хозяйственной деятельности компанией, которая имеет только одного владельца", — пояснила Дармостук.

По ее словам, ООО будет преемником всех обязательств, прав и обязанностей, активов и имущества АО "СКМ".

По данным Национального депозитария Украины, из-за реорганизации обращение акций "СКМ" прекращено с 5 октября.

Напомним, украинский бизнесмен Ринат Ахметов подал иск против России. Как инвестор он потребует от России через арбитражный суд компенсировать все убытки, причиненные его активам на востоке страны, которые были экспроприированы под руководством или контролем России в 2014 — 2017 годах.

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