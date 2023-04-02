Банківська криза та ОПЕК+: як нафтова організація планує утримувати позиції

ОПЕК+ демонструє всі ознаки того, що сидить на місці

ОПЕК+ тримається на плаву, попри зростаючу невизначеність на нафтовому ринку. Нафта відшкодувала більшу частину своїх втрат з початку банківської кризи.

Про це повідомляє Bloomberg.

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Подробиці

На тлі банківської кризи в березні цьогоріч виникли припущення, що Саудівська Аравія та її партнери можуть втрутитися, щоб підтримати ринок, скоротивши видобуток.

Однак попри всі потрясіння, ОПЕК+ демонструє всі ознаки того, що сидить на місці. Саудівці публічно заявили, що коаліція з 23 країн має підтримувати стабільний рівень виробництва протягом усього року. Делегати передбачають, що коли члени проведуть нараду з моніторингу в понеділок, вони не будуть вносити жодних змін.

Прогнози нафтового ринку

Прогноз ринку нафти, який стоїть перед Організацією країн-експортерів нафти та її партнерами, залишається туманним.

Впевненість у тому, що ціни повертаються до 100 доларів за барель, широко поширена в нафтовій промисловості на початку року, підірвалася, оскільки російський експорт виявився стійким до міжнародних санкцій. Схоже, що світова пропозиція цього кварталу буде надлишковою.

Нова скромна ціль економічного зростання Китаю в 5% також підірвала оптимізм серед нафтових інвесторів.

Відлуння від краху Silicon Valley Bank і розвалу Credit Suisse Group AG ще більше затьмарили перспективи нафти.

Що ж робитиме ОПЕК+

Існували припущення, що зміна ціни може перевірити рішучість міністра енергетики Саудівської Аравії принца Абдулазіза бін Салмана, який минулого місяця заявив, що цілі видобутку, встановлені, коли ОПЕК+ скоротила видобуток наприкінці 2022 року, "залишаться до кінця року, і крапка".

Ці прогнози зменшилися на тлі подальшого відновлення нафти.

"Керівництво ОПЕК, швидше за все, вирішить, що немає потреби використовувати опцію додаткового скорочення", — сказала керівник товарної стратегії в RBC Capital Markets LLC Хеліма Крофт.

Провідні нафтотрейдери, такі як Trafigura Group Pte Ltd. і Gunvor Group, не очікують подальшого падіння цін. Насправді вони прогнозують зростання у другій половині 2023 року, коли Китай повністю вийде з років карантину через Covid. Goldman Sachs, хоча й пом’якшив свої початкові очікування цін, подвоїв заклики до товарного буму.

Зазначається, що за даними Міжнародного енергетичного агентства в Парижі, глобальний попит на нафту продовжує збільшуватися цього року на 2 мільйони барелів на день до рекордних 102 мільйонів на день, що призведе до дефіциту ринку цього літа.

Нагадаємо, що світові ціни на нафту продовжують активно зростати, на що вливають кілька факторів.