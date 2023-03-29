Ціни на нафту зростають — що впливає на подорожчання

Подорожчання продиктоване кількома факторами

У середу, 29 березня, світові ціни на нафту продовжують активно зростати. Подорожчання "чорного золота" третю сесію поспіль продиктоване кількома факторами.

Про це інформує агенція Reuters.

Скільки зараз коштує нафта

У середу, ф'ючерси на нафту бренду Brent підвищилися на 0,20%, до 78,30 долара за барель. Американська нафта бренду West Texas Intermediate підскочила на 0,48%, до 73,69 долара за барель.

Зокрема, у понеділок вартість нафти марки Brent зросла на 1,16 долара, або на 1,6%, до 76,15 долара. WTI подорожчала на 1,19, або на 1,7%, до 70,45 долара.

Причини подорожчання

Як зазначають експерти, посилили надії на зміцнення світової економіки та попиту на нафту зменшення побоювань інвесторів щодо глобальної банківської кризи. Адже Федеральна резервна система США планує зберегти обережну позицію щодо підвищення відсоткових ставок.

Також вплинула зупинка експорту (450 тис. барелів за добу) з північного Курдистану Іраку після рішення суду, який підтвердив, що для поставок нафти необхідна згода Багдада. За словами аналітиків, припинення курдського експорту означатиме потенціал зростання на близько трьох доларів за барель порівняно з прогнозом вартості нафту марки Brent у 92 долари за барель цьогоріч.

Нагадаємо, в Україні найближчого місяця цінова ситуація на ринку пального не зміниться навіть на тлі посівної кампанії. Зростання попиту не буде відчутним через профіцит пального.

Експерти вважають, що багато імпорту палива в Україні становить російське, яке прикривається сертифікатами про походження з інших держав.