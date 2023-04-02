Банковский кризис и ОПЕК+: как нефтяная организация планирует удерживать позиции

ОПЕК+ демонстрирует все признаки сидящего на месте.

ОПЕК+ держится на плаву, несмотря на растущую неопределенность на нефтяном рынке.

Об этом сообщает Bloomberg.

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На фоне банковского кризиса в марте возникли предположения, что Саудовская Аравия и ее партнеры могут вмешаться, чтобы поддержать рынок, сократив добычу.

Однако, несмотря на все потрясения, ОПЕК+ демонстрирует все признаки сидящего на месте. Саудовцы публично заявили, что коалиция из 23 стран должна поддерживать стабильный уровень производства в течение всего года. Делегаты предполагают, что, когда члены проведут совещание по мониторингу в понедельник, они не будут вносить никаких изменений.

Прогнозы нефтяного рынка

Прогноз рынка нефти, стоящий перед Организацией стран-экспортеров нефти и ее партнерами, остается туманным.

Уверенность в том, что цены возвращаются в 100 долларов за баррель, широко распространенная в нефтяной промышленности в начале года, подорвалась, поскольку российский экспорт оказался устойчив к международным санкциям. Похоже, что мировое предложение этого квартала будет избыточным.

Новая скромная цель экономического роста Китая в 5% подорвала также оптимизм среди нефтяных инвесторов.

Эхо от краха Silicon Valley Bank и развала Credit Suisse Group AG еще больше затмили перспективы нефти.

Что же будет делать ОПЕК+

Существовали предположения, что изменение цены может проверить решимость министра энергетики Саудовской Аравии принца Абдулазиза бин Салмана, который в прошлом месяце заявил, что цели добычи, установленные, когда ОПЕК+ "сократила добычу в конце 2022 года, останутся до конца года."

Эти прогнозы снизились на фоне дальнейшего восстановления нефти.

"Руководство ОПЕК, скорее всего, решит, что нет необходимости использовать опцию дополнительного сокращения", - сказала руководитель товарной стратегии в RBC Capital Markets LLC Хелима Крофт.

Ведущие нефтетрейдеры, такие как Trafigura Group Pte Ltd. и Gunvor Group, не ожидают дальнейшего падения цен. На самом деле, они прогнозируют рост во второй половине 2023 года, когда Китай полностью выйдет из лет карантина через Covid. Goldman Sachs, хоть и смягчил свои первоначальные ожидания цен, удвоил призывы к товарному буму.

Отмечается, что по данным Международного энергетического агентства в Париже, глобальный спрос на нефть продолжает увеличиваться в текущем году на 2 миллиона баррелей в день до рекордных 102 миллионов в день, что приведет к дефициту рынка этим летом.

Напомним, что мировые цены на нефть продолжают активно расти , на что вливают несколько факторов.