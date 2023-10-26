Тарифи на електрику — бізнес просить скасувати граничні ціни

Працівники енергосфери. Фото: Ukrenergo

У Європейській Бізнес Асоціації (ЕВА) виступили із закликом до уряду вирішити питання заборгованості та скасувати граничні ціни (прайс-кепи) на ринку електричної енергії.

Про це йдеться на порталі ЕВА.

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Ключові проблеми на ринку електроенергії

Як зазначають в Асоціації, сукупна заборгованість суб'єктів ринку електроенергії перед Національною енергетичною компанією "Укренерго" перевищує 60 млрд гривень. Компанія не здатна повноцінно виконувати зобов'язання перед учасниками ринку, що провокує цілий ланцюг боргів "усіх перед усіма".

"Основні кошти для діяльності НЕК "Укренерго" надходять, зокрема, з тарифів на передачу електроенергії та диспетчеризацію енергосистеми. Однак, за інформацією НЕК "Укренерго", встановлені НКРЕКП тарифи наразі не дозволяють отримувати достатню кількість коштів, щоб не формувати борги та працювати без збитку", — зауважують в Асоціації.

На думку бізнесу, рівень тарифів на послуги оператора системи передачі повинні бути незбитковими, своєю чергою, учасники ринку мусять сплачувати за послугу у повному обсязі, оскільки саме надходження за послуги для Укренерго є джерелом для виплати спеціальних обов'язків, які покладені державою на компанію, і для розрахунків з іншими енергокомпаніями.

Також в ЕВА наголошують, що починається опалювальний сезон і енергопідприємства потребують великих коштів для формування запасів обладнання на випадок нових ракетних атак.

Окрім того, нарікають і на зарегульованість ринку. З огляду на все це, просять якомога швидше владнати ситуацію.

Що ще варто знати

Нагадаємо, на думку експертів, українська енергетична інфраструктура у зв'язку з нестачею надлишкових потужностей та запасного обладнання цього року менш надійна та вразливіша, ніж було минулої зими.

Також ми писали, що українці можуть ознайомитися з графіками відключень електричної енергії для деяких областей, однак їх не застосовують через відсутність потреби. Відповідно до них, найбільше може не бути світла у Києві до семи годин.

Додамо, в енергохолдингу ДТЕК попереджають, що населенню слід готуватися до складнішої зими 2023-2024, ніж була минула. Там назвали вагому причину.