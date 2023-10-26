Тарифы на электричество – бизнес просит отменить предельные цены

Сотрудники энергосферы. Фото: Ukrenergo

В Европейской бизнес ассоциации (ЕВА) выступили с призывом к правительству решить вопрос задолженности и отменить предельные цены (прайс-кепы) на рынке электрической энергии.

Об этом говорится на портале ЭВА.

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Ключевые проблемы на рынке электроэнергии

Как отмечают в Ассоциации, совокупная задолженность субъектов рынка электроэнергии перед Национальной энергетической компанией "Укрэнерго" превышает 60 млрд гривен. Компания не способна полноценно выполнять обязательства перед участниками рынка, что провоцирует целую цепь долгов "всех перед всеми".

"Основные средства для деятельности НЭК "Укрэнерго" поступают, в частности, из тарифов на передачу электроэнергии и диспетчеризацию энергосистемы. Однако, по информации НЭК "Укрэнерго", установленные НКРЭКУ тарифы не позволяют получать достаточное количество средств, чтобы не формировать долги и работать без убытка", — отмечают в Ассоциации.

По мнению бизнеса, уровень тарифов на услуги оператора системы передачи должен быть неубыточным, в свою очередь, участники рынка должны платить за услугу в полном объеме, поскольку именно поступления за услуги для Укрэнерго являются источником для выплаты специальных обязанностей, возложенных государством на компанию, и для расчетов с другими энергокомпаниями.

Также в ЭВА отмечают, что начинается отопительный сезон и энергопредприятия нуждаются в больших средствах для формирования запасов оборудования на случай новых ракетных атак.

Кроме того, сетуют и на зарегулированность рынка. Учитывая все это, просят как можно скорее уладить ситуацию.

Что еще стоит знать

Напомним, по мнению экспертов, украинская энергетическая инфраструктура в связи с нехваткой избыточных мощностей и запасного оборудования в этом году менее надежна и более уязвима, чем было прошлой зимой.

Также мы писали, что украинцы могут ознакомиться с графиками отключений электрической энергии для некоторых областей, однако их не применяют из-за отсутствия потребности. Согласно им, больше всего может не быть света в Киеве до семи часов.

Добавим, в энергохолдинге ДТЭК предупреждают, что населению следует готовиться к более сложной зиме 2023-2024, чем прошла. Там назвали весомую причину.