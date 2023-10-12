ДТЕК попереджає українців про складну зиму 2023-2024

Працівник компанії ДТЕК. Фото: DTEK

В енергохолдингу ДТЕК попереджають, що населенню слід готуватися до складнішої зими 2023-2024, ніж була минула. Там назвали вагому причину.

Про це розповів керівник енергохолдингу ДТЕК Максим Тімченко, пише Інтерфакс-Україна.

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Чому майбутня зима буде важчою

За його словами, фахівці прогнозують складну зиму, зокрема через імовірні сильніші масовані обстріли українських об'єктів енергосистеми Росією. Хоч і військові, і енергетики готові реагувати на всі виклики.

"Ця зима, напевно, буде важчою за минулу. Готуємося не тільки ми, а й наші вороги. Думаю, удари будуть інтенсивнішими. Крім того, у нас через попередні обстріли менші резерви потужності", — заявив Тімченко.

Голова енергохолдингу ДТЕК зауважив, що, хоч систем протиповітряної оборони може виявитися недостатньо для ймовірної інтенсивності ракетних атак, ситуація з ППО покращується щомісяця.

Також він додав, що українці багато чому навчилися, і навіть для таких ситуацій, які були 23 листопада, коли стався фактично блекаут, були знайдені правильні рішення.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні переглянуть зимові графіки відключення електроенергії. Зокрема, задля досягнення рівномірного розподілу ресурсу зміниться черговість та список споживачів, які потраплять під обмеження електропостачання.

Також ми повідомляли, що Укренерго звернулося до українських бізнесменів із проханням завчасно придбати генератори. Таке рішення пов'язане з можливими ризиками підготовки енергосистеми до зимового періоду.