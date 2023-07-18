Корупція в бізнесі — працівники отримають спецобов’язки

Американська валюта у руках. Фото: Unplush

Український уряд пропонує боротися з корупцією у приватній сфері. Для цього у парламент вніс два відповідні законопроєкти.

Про це розповів урядовий представник у Верховній Раді Україні (ВРУ) Тарас Мельничук.

Читайте також:

Запобігання корупції у приватному секторі

Як зазначив посадовець, йдеться про проєкти законів, які мають внести зміни у законодавство, що стосується питання запобігання корупції. Зокрема, документи передбачають нові обов’язки для працівників.

Так, у Кабміні виступають за те, щоб працівники здійснювали внутрішній аудит, а в разі виявлення відомостей, які засвідчують про корупцію з боку працівників компанії чи інших осіб (або підбурення до корупційних дій), невідкладно інформували спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції.

Поки що тексти законопроєктів не опубліковані. Мельничук уточнив, що йдеться про такі документи:

законопроєкт №9505 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення механізмів запобігання корупції, зокрема у приватній сфері";

законопроєкт №9506 "Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення у зв'язку з прийняттям Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення механізмів запобігання корупції, зокрема у приватній сфері".

Що ще варто знати

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE опублікувало інтерв'ю представника Податкового комітету Ярослава Железняка. Політик розповів про те, що знищення корупції допоможе зняти з порядку денного питання щодо джерел доходів для проведення доплат українським військовим.

Також українці розповіли про рівень корупції та компетентності тих чи інших державних органів. Більшість (55%) заявила, що упродовж 2022 року не доводилося стикатися з хабарниками.