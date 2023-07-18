Коррупция в бизнесе — работники получат спецобязанности

Американская валюта в руках. Фото: Unplush

Украинское правительство предлагает бороться с коррупцией в приватной сфере. Для этого в парламент внесло два соответствующих законопроекта.

Об этом рассказал правительственный представитель в Верховной Раде Украины (ВРУ) Тарас Мельничук.

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Предотвращение коррупции в частном секторе

Как отметил чиновник, речь идет о проектах законов, которые должны внести изменения в законодательство, касающееся вопроса предотвращения коррупции. В частности, документы предусматривают новые обязанности для работников.

Так, в Кабмине выступают за то, чтобы работники осуществляли внутренний аудит, а в случае выявления сведений, свидетельствующих о коррупции со стороны работников компании или других лиц (или подстрекательства к коррупционным действиям), безотлагательно информировали специально уполномоченных субъектов в сфере противодействия коррупции.

Пока что тексты законопроектов не опубликованы. Мельничук уточнил, что речь идет о таких документах:

законопроект №9505 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по усовершенствованию механизмов предотвращения коррупции, в частности в частной сфере";

законопроект №9506 "О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях в связи с принятием Закона Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об усовершенствовании механизмов предотвращения коррупции, в частности в частной сфере".

Что еще стоит знать

Напомним, ранее Новини.LIVE опубликовало интервью представителя Налогового комитета Ярослава Железняка. Политик рассказал о том, что уничтожение коррупции поможет снять с повестки дня вопросы источников доходов для проведения доплат украинским военным.

Также украинцы рассказали об уровне коррупции и компетентности тех или иных государственных органов. Большинство (55%) заявило, что в течение 2022 года не приходилось сталкиваться со взяточниками.