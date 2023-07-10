Форма для жінок та чоловіків: авіакомпанія SkyUp змінила стиль

Форма авіакомпанії SkyUp. Фото: SkyUp

Українська авіакомпанія SkyUp оновила форму для працівників. Бортпровідниці відмовилися від підборів і носитимуть сучасні найки. Зараз на відновленій швейній фабриці у Чернігові шиють нову форму для чоловіків. Попри те, що український авіапростір закритий для цивільних літаків, у компанії вирішили зайняти нішу в європейському просторі і новою формою хочуть показати гендерну рівність в Україні.

Про це Новини.LIVE розповіли у пресслужбі компанії і показали фото оновленої форми бортпровідниць та пілотів.

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Революційна форма

Змінити форму для працівників у компанії вирішили ще у 2021 році. Тоді головні зміни стосувалися саме форми для жінок. Замість костюмів зі спідницями — брючні костюми, а замість туфель на підборах — зручні ергономічні кросівки Nike Air 720.

Форма бортпровідниць без підборів. Фото: SkyUp

"Оновлена форма бортпровідниць стала не лише революційним кроком у світі авіації, але й в глобальному значенні порушила питання гендерної рівності, зміну сприйняття образу бортпровідниць та повагу до роботи екіпажів на борту літаків", — зазначили у компанії.

Відшивали форму на фабриці у Чернігові, яка на початку повномасштабної війни опинилася в окупації. Однак авіакомпанія не призупинила співпрацю і дочекалася, коли фабрика знову запрацює.

Швейна фабрика у Чернігові. Фото: SkyUp

Кажуть, що таким чином підтримують український бізнес. Зараз розпочали наступний етап — оновлення чоловічої форми.

Попри те, що українське небо закрите для цивільних літаків, компанія працює в Європі і називає себе амбасадором українського бізнесу в європейському небі.

"До запуску власних рейсів ми продовжуємо працювати на чартерних рейсах, а також виконувати рейси партнерів за ветліз-контрактами. І за цей час вже встигли стати впізнаваним брендом серед мандрівників, які відзначають нашу яскраву ліврею, стильну форму екіпажів та високоякісний сервіс на бортах. Ми є амбасадором українського бізнесу в європейському небі", — додали в компанії.

Пошиття форми для бортпровідниць та пілотів. Фото: SkyUp

Окрім того, що форма бортпровідниць несе соціальну місію гендерної рівності, в SkyUp знайшли підхід і до вирішення проблем екології. Зношену форму вони передають майстриням партнерів, які переробляють її на косметички, сумки, чохли для техніки.

Як ми писали раніше, війна повністю зупинила українську цивільну авіацію: з перших годин вторгнення рф небо над Україною закрите. Усі українські авіакомпанії втратили можливість заробляти кошти на польотах, а на європейський ринок за цей час переорієнтувалася тільки одна компанія.