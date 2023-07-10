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Бортпроводницы украинской авиакомпании отказались от каблуков: фото революционной формы

10 июля 2023 22:00
kartasheva.jpg - Антонина Карташева
Антонина Карташева
Журналистка
Форма для мужчин и женщин: авиакомпания SkyUp изменила стиль
Форма авиакомпании SkyUp. Фото: SkyUp
kartasheva.jpg - Антонина Карташева
Антонина Карташева
Журналистка

Украинская авиакомпания SkyUp обновила форму для сотрудников. Бортпроводницы отказались от каблуков и будут носить современные найки. Сейчас на восстановленной швейной фабрике в Чернигове шьют новую форму для мужчин. Несмотря на то, что украинское авиапространство закрыто для гражданских самолетов, в компании решили занять нишу в европейском пространстве и новой формой хотят показать гендерное равенство в Украине.

Об этом Новини.LIVE рассказали в пресс-службе компании и показали фото обновленной формы бортпроводниц и пилотов.

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Революционная форма

Сменить форму для работников в компании решили еще в 2021 году. Тогда главные изменения касались именно форм для женщин. Вместо костюмов с юбками брючные костюмы, а вместо туфель на каблуке удобные эргономичные кроссовки Nike Air 720.

Форма SkyUp
Форма бортпроводниц без каблука. Фото: SkyUp

"Обновленная форма бортпроводниц стала не только революционным шагом в мире авиации, но и в глобальном смысле подняла вопросы гендерного равенства, изменения восприятия образа бортпроводниц и уважения к работе экипажей на борту самолетов", — отметили в компании.

Отшивали форму на фабрике в Чернигове, которая в начале полномасштабной войны оказалась в оккупации. Однако авиакомпания не приостановила сотрудничество и дождалась, когда фабрика снова заработает.

Швейная фабрика
Швейная фабрика в Чернигове Фото: SkyUp

Говорят, таким образом поддерживают украинский бизнес. Сейчас начали следующий этап обновление мужской формы.

Несмотря на то, что украинское небо закрыто для гражданских самолетов, компания работает в Европе и называет себя послом украинского бизнеса в европейском небе.

До запуска собственных рейсов мы продолжаем работать на чартерных рейсах, а также выполнять рейсы партнеров по ветлиз-контрактам. И за это время уже успели стать узнаваемым брендом среди путешественников, отмечающих нашу яркую ливрею, стильную форму экипажей и высококачественный сервис на бортах. Мы являемся амбассадорами украинского бизнеса в европейском небе", — добавили в компании.

Форма авиакомпании SkyUp
Пошив формы для бортпроводниц и пилотов. Фото: SkyUp

Кроме того, что форма бортпроводниц несет социальную миссию гендерного равенства, в SkyUp нашли подход и к решению проблем экологии. Изношенную форму они передают мастерицам партнеров, которые перерабатывают ее на косметички, сумки, чехлы для техники.

Как мы писали ранее, война полностью остановила украинскую гражданскую авиацию: с первых часов вторжения России небо над Украиной закрыто. Все украинские авиакомпании утратили возможность зарабатывать средства на полетах, а на европейский рынок за это время переориентировалась только одна компания.

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