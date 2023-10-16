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Чи отримає переселенець допомогу, якщо матиме власну справу: юристи відповіли

16 жовтня 2023 08:18
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Чи отримає переселенець допомогу, якщо матиме власну справу: юристи відповіли
Чоловік працює за комп'ютером. Фото: Reuters
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Тисячі переселенців отримують соціальну допомогу. Проте чи мають вони на неї право в тому випадку, якщо розпочнуть власну справу.

На це питання відповіли юристи.

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Якщо вимушено переміщена особа розпочне власну справу та відкриє ФОП, це в жодному разі не має вплинути на право отримувати допомогу на проживання. Це регулюється Постановою КМУ № 332 від 20 березня 2022 року.

Це стосується відкриття будь-якої групи ФОП. Окрім того, відкриття власної справи абсолютно ніяк не впливає на втрату статусу ВПО. Втратити статус ВПО можна з інших причин: придбання майна, транспортного засобу, відкриття депозитного рахунку тощо.

Якщо комусь з переселенців перестали виплачувати допомогу через відкриття бізнесу — це помилка, і виплати повинні відновити. Це саме стосується осіб, які за реєстрами помилково вважалися померлими, а також тих, хто повернувся з-за кордону, але їхні дані ще не зафіксували.

Раніше ми розповідали, що в Україні на тлі воєнного стану та мобілізації чоловіки-переселенці мусять повідомляти про зміну місця свого проживання Територіальні центри комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП). Якщо цього не зробити, то на них чекають фінансові санкції.

Нагадаємо, з квітня минулого року в рамках проєкту "Прихисток" українцям виплатили понад 2,2 млрд грн компенсацій. Йдеться про людей, які надають тимчасове житло внутрішньо переміщеним особам (ВПО) безкоштовно.

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