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Получит ли переселенец помощь, если будет иметь собственное дело: юристы ответили

16 октября 2023 08:18
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Получит ли переселенец помощь, если будет иметь собственное дело: юристы ответили
Человек работает на компьютере. Фото: Reuters
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Тысячи переселенцев получают социальную помощь. Однако имеют ли они право на нее в том случае, если начнут собственное дело.

На этот вопрос ответили юристы.

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Если вынужденно перемещенное лицо начнет собственное дело и откроет ФЛП, это ни в коем случае не должно повлиять на право получать пособие на жительство. Это регулируется Постановлением КМУ №332 от 20 марта 2022 года.

Это касается открытия любой группы ФЛП. Кроме того, открытие собственного дела совершенно никак не влияет на утрату статуса ВПЛ. Утратить статус ВПЛ можно по другим причинам: приобретение имущества, транспортного средства, открытие депозитного счета и т.д.

Если кому-то из переселенцев перестали выплачивать пособие из-за открытия бизнеса — это ошибка, и выплаты должны возобновить. Это касается лиц, которые по реестрам ошибочно считались умершими, а также тех, кто вернулся из-за границы, но их данные еще не зафиксировали.

Ранее мы рассказывали, что в Украине на фоне военного положения и мобилизации мужчины-переселенцы должны сообщать об изменении места жительства Территориальные центры комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП). Если этого не сделать, то их ждут финансовые санкции.

Напомним, с апреля прошлого года в рамках проекта "Убежище" украинцам выплатили более 2,2 млрд грн компенсаций. Речь идет о людях, которые предоставляют временное жилье внутренне перемещенным лицам бесплатно.

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